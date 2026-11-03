Jak poinformował we wtorek na Telegramie gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew, rafineria stała się celem ataku łącznie 124 dronów, w wyniku którego na terenie zakładu wybuchł pożar. – Służby ratunkowe pracują nad ugaszeniem ognia – przekazał gubernator, dodając, że rannych zostało dwóch pracowników rafinerii.

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Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie ropy

Ukraina wznowiła ataki na rosyjski przemysł naftowy pod koniec października, po niemal dwutygodniowej przerwie, która pozwoliła Rosji częściowo odbudować zdolności przerobu ropy naftowej. Celem uderzeń jest ograniczenie dochodów z eksportu ropy, które Kreml wykorzystuje do finansowania inwazji na Ukrainę, a także przeniesienie skutków wojny na terytorium Rosji.

Jak dotąd ukraińskie dowództwo wojskowe nie skomentowało doniesień o atakach na obwód jarosławski ani znajdującej się tam infrastruktury naftowej.

Od 30 października drony zaatakowały co najmniej cztery duże rosyjskie rafinerie, w tym Janos, oraz ważną stację przepompowywania ropy naftowej w regionie nadwołżańskim.

Rafineria Janos, której projektowe moce przerobowe wynoszą około 300 tys. baryłek ropy dziennie, zaopatruje w produkty naftowe Moskwę i sąsiednie regiony, stanowiące największy rynek paliwowy w Rosji. Zakład był już wielokrotnie celem ukraińskich ataków dronowych, ostatnio w drugiej połowie września.

Jednocześnie Rosja nasila własne ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną, w tym sieci handlowe, centra logistyczne i obszary mieszkalne. W ubiegłym miesiącu rosyjskie wojska poniosły rekordowe straty osobowe w Ukrainie, tracąc jednocześnie część kontrolowanego wcześniej terytorium na rzecz sił ukraińskich.

Rosja i Ukraina szykują rozmowy pokojowe

Tymczasem na 10–11 listopada zaplanowano kolejną rundę rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, prowadzonych przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Jak poinformował specjalny wysłannik USA Steve Witkoff, negocjacje odbędą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rozmowy w Abu Zabi mają koncentrować się na „powojennych gwarancjach bezpieczeństwa, deeskalacji, działaniach humanitarnych oraz kolejnych krokach na drodze do pokoju” – napisał Witkoff na platformie X.