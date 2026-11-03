Cieśnina Ormuz
Indyjski marynarz zginął w wyniku ostrzelania statku MSC Al Jusufi – przekazała we wtorek agencja Reutera, powołując się na resort spraw zagranicznych w Delhi. Do poniedziałkowego ataku doszło w pobliżu miejscowości Limah, położonej nad Zatoką Omańską w rejonie cieśniny Ormuz.
Pozostałych 13 członków załogi statku handlowego, pływającego pod indyjską banderą, ewakuowała omańska straż przybrzeżna – dodał indyjski MSZ.
Z danych publikowanych w październiku wynika, że od początku wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od końca lutego br., zginęło co najmniej czternastu indyjskich marynarzy – powiadomiła pendżabska stacja telewizyjna PTC News TV.
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W pierwszych dniach wojny Iran zablokował cieśninę Ormuz, którą eksportowano z państw regionu Zatoki Perskiej 20 proc. światowej ropy i gazu, i zaczął ostrzeliwać statki handlowe. Zapowiedział też przejęcie stałej kontroli nad tym szlakiem wodnym i pobieranie sowitych opłat od przewoźników.
Siły USA, które w odpowiedzi nałożyły własną blokadę na irańskie port, pomagają operatorom kierować statki nowym torem wodnym, biegnącym tuż przy wybrzeżu Omanu.
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