Indyjski marynarz zginął w wyniku ostrzelania statku MSC Al Jusufi – przekazała we wtorek agencja Reutera, powołując się na resort spraw zagranicznych w Delhi. Do poniedziałkowego ataku doszło w pobliżu miejscowości Limah, położonej nad Zatoką Omańską w rejonie cieśniny Ormuz.

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Cieśnina Ormuz: indyjski marynarz zginął po ostrzelaniu statku

Pozostałych 13 członków załogi statku handlowego, pływającego pod indyjską banderą, ewakuowała omańska straż przybrzeżna – dodał indyjski MSZ.

Z danych publikowanych w październiku wynika, że od początku wojny USA i Izraela z Iranem, czyli od końca lutego br., zginęło co najmniej czternastu indyjskich marynarzy – powiadomiła pendżabska stacja telewizyjna PTC News TV.

W pierwszych dniach wojny Iran zablokował cieśninę Ormuz, którą eksportowano z państw regionu Zatoki Perskiej 20 proc. światowej ropy i gazu, i zaczął ostrzeliwać statki handlowe. Zapowiedział też przejęcie stałej kontroli nad tym szlakiem wodnym i pobieranie sowitych opłat od przewoźników.

Siły USA, które w odpowiedzi nałożyły własną blokadę na irańskie port, pomagają operatorom kierować statki nowym torem wodnym, biegnącym tuż przy wybrzeżu Omanu.