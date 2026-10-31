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Irena Lasota: Jesień ludów

W kilku miejscach na świecie wrze. Ale w odróżnieniu od wielu analityków nie widzę wspólnego mianownika.

Publikacja: 31.10.2026 18:02

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W ostatnich tygodniach zamieszki miały miejsce m.in. we Francji

W ostatnich tygodniach zamieszki miały miejsce m.in. we Francji

Foto: REUTERS

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Irena Lasota

W drugiej połowie października natknęłam się na kawalkadę informacji o demonstracjach, manifestacjach i rozruchach w kilkunastu krajach znajdujących się w orbicie moich zainteresowań. Zakładając, że w innych orbitach dzieje się podobnie, wystawiłam głowę na zewnątrz – i rzeczywiście, wszędzie się rusza.

Dlaczego dziś na świecie dochodzi do wrzenia?

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