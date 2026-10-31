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W ostatnich tygodniach zamieszki miały miejsce m.in. we Francji
W drugiej połowie października natknęłam się na kawalkadę informacji o demonstracjach, manifestacjach i rozruchach w kilkunastu krajach znajdujących się w orbicie moich zainteresowań. Zakładając, że w innych orbitach dzieje się podobnie, wystawiłam głowę na zewnątrz – i rzeczywiście, wszędzie się rusza.
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