W drugiej połowie października natknęłam się na kawalkadę informacji o demonstracjach, manifestacjach i rozruchach w kilkunastu krajach znajdujących się w orbicie moich zainteresowań. Zakładając, że w innych orbitach dzieje się podobnie, wystawiłam głowę na zewnątrz – i rzeczywiście, wszędzie się rusza.

Dlaczego dziś na świecie dochodzi do wrzenia?