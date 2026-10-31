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Donald Tusk może utrzymać władzę po 2027 roku, ale może też powtórzyć scenariusz PiS z 2023 roku - uważa dr Olgierd Annusewicz
Dr hab. Olgierd Annusewicz: Unikam wartościowania, bo w naszej plemiennej polityce jest zbyt niebezpieczne. Wolę za to analizować, co się wydarzyło przez te trzy lata z perspektywy wyborców, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską w 2023 r.
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