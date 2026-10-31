Politolog: Niektórzy ministrowie rządu Tuska grają przede wszystkim na siebie

Premier Tusk ma dużo szczęścia i na jego szczęście PiS się podzieliło. Jeżeli ten podział się utrzyma, to widmo powtórzenia historii z 2023 r. – wygrane przez PiS wybory, ale utrata władzy z powodu braku koalicjantów – może się oddalić. Całkowicie jednak nie znika. Rozmowa z dr. hab. Olgierdem Annusewiczem, Politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego

