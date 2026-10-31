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Politolog: Niektórzy ministrowie rządu Tuska grają przede wszystkim na siebie

Premier Tusk ma dużo szczęścia i na jego szczęście PiS się podzieliło. Jeżeli ten podział się utrzyma, to widmo powtórzenia historii z 2023 r. – wygrane przez PiS wybory, ale utrata władzy z powodu braku koalicjantów – może się oddalić. Całkowicie jednak nie znika. Rozmowa z dr. hab. Olgierdem Annusewiczem, Politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja: 31.10.2026 11:47

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Donald Tusk może utrzymać władzę po 2027 roku, ale może też powtórzyć scenariusz PiS z 2023 roku - u

Donald Tusk może utrzymać władzę po 2027 roku, ale może też powtórzyć scenariusz PiS z 2023 roku - uważa dr Olgierd Annusewicz

Foto: PAP

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Eliza Olczyk

„Plus Minus”: Czy dużo dobrych rzeczy może pan powiedzieć o trzech latach rządów Donalda Tuska?

Dr hab. Olgierd Annusewicz: Unikam wartościowania, bo w naszej plemiennej polityce jest zbyt niebezpieczne. Wolę za to analizować, co się wydarzyło przez te trzy lata z perspektywy wyborców, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską w 2023 r.

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