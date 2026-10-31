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Jerzy Haszczyński: Opowieść wyrzucona z mojego felietonu o futbolu

Może uda się w końcu rozwiązać największą tajemnicę mojej szkoły?

Publikacja: 31.10.2026 09:14

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Szkoła Podstawowa nr 65 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 65 w Warszawie

Foto: Facebook

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Jerzy Haszczyński

To mój 52. felieton. Pierwsza rocznica „Jeża w chaszczach” w tym miejscu. Ponad pół setki felietonów na różne tematy, nie tylko zagraniczne, którymi zajmuję się na co dzień. Bez żadnej przerwy. Urlop, święta, grypa, wyjazd służbowy – nie zwalniają z pisania. Nie będę spekulował, co mogłoby być usprawiedliwieniem na nieobecność obok Kataryny.

Jerzy Haszczyński w rocznicę pierwszego felietonu: Nadal będę eksperymentował 

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