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„Witajcie w Hope” z opowieścią o polowaniu jak historią zegarka w „Pulp Fiction”

Swoje najlepsze oblicze „Witajcie w Hope” pokazuje w przerwach od pojedynków. Opowieść o pewnym polowaniu to arcydzieło porównywalne z historią o zegarku z „Pulp Fiction”.

Publikacja: 30.10.2026 17:11

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„Witajcie w Hope” z opowieścią o polowaniu jak historią zegarka w „Pulp Fiction”

Foto: materiały prasowe

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Daria Chibner

Zawiązanie fabuły można streścić w jednym zdaniu – mieszkańcy nadmorskiego miasta Hope walczą o przetrwanie w obliczu ataku tajemniczych istot.

„Witajcie w Hope”: Thriller, który zmienia się w monster movie, a na końcu dostajemy science-fiction

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