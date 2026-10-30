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Żałobnicy wykopują groby dla dzieci zabitych w amerykańskim ataku rakietowym na szkołę w irańskim Minab (3 marca 2026 r.). Tragedia stawia z całą mocą pytanie o odpowiedzialność za decyzje podejmowane przy udziale sztucznej inteligencji
Sztuczna inteligencja coraz częściej podejmuje decyzje, których nie przewidzieli jej twórcy. Włamuje się do cudzych systemów, hakuje strony rządowe, przeprowadza skomplikowane operacje, uczestniczy w wyborze celów wojskowych, które należy zbombardować. Na tym polega rewolucja agentowa („Agentic AI”).
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