Kto odpowie, gdy AI zacznie zabijać. To fundamentalny spór

AI dawno przestała być narzędziem, które jedynie odpowiada na nasze pytania. Stała się systemem, który samodzielnie podejmuje działania w naszym imieniu. Kiedy jednak dochodzi do katastrofy, pojawia się banalnie proste pytanie: kto za to odpowiada? Od odpowiedzi na nie może zależeć nie tylko przyszłość branży technologicznej, ale również fundament naszego porządku prawnego.

