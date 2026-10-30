Rzeczpospolita

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Kto odpowie, gdy AI zacznie zabijać. To fundamentalny spór

AI dawno przestała być narzędziem, które jedynie odpowiada na nasze pytania. Stała się systemem, który samodzielnie podejmuje działania w naszym imieniu. Kiedy jednak dochodzi do katastrofy, pojawia się banalnie proste pytanie: kto za to odpowiada? Od odpowiedzi na nie może zależeć nie tylko przyszłość branży technologicznej, ale również fundament naszego porządku prawnego.

Publikacja: 30.10.2026 14:27

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Żałobnicy wykopują groby dla dzieci zabitych w amerykańskim ataku rakietowym na szkołę w irańskim Mi

Żałobnicy wykopują groby dla dzieci zabitych w amerykańskim ataku rakietowym na szkołę w irańskim Minab (3 marca 2026 r.). Tragedia stawia z całą mocą pytanie o odpowiedzialność za decyzje podejmowane przy udziale sztucznej inteligencji

Foto: Anadolu via AFP

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Krzysztof Mazur

Sztuczna inteligencja coraz częściej podejmuje decyzje, których nie przewidzieli jej twórcy. Włamuje się do cudzych systemów, hakuje strony rządowe, przeprowadza skomplikowane operacje, uczestniczy w wyborze celów wojskowych, które należy zbombardować. Na tym polega rewolucja agentowa („Agentic AI”).

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