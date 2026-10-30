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Kataryna: Komisja do rozliczania rządów PiS za 2,5 mln zł. Raport pełen błędów

Obywatele RP: „Nie wiemy, czy Premier opublikować raportu Komisji nie chce, czy w natłoku innych zadań o nim zapomniał. (...) Obywatele mają prawo (...)dowiedzieć się czy rekomendacje zostały przyjęte, czy doprowadzą do zmian legislacyjnych, wreszcie czy i jak zmodyfikowano procedury państwa i wdrożono konkretne działania władz publicznych”.

Publikacja: 30.10.2026 12:02

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Protest "Czerwona kartka za aborcję"

Protest "Czerwona kartka za aborcję"

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Katarzyna Sadło

Obywatele RP, jedna z organizacji najbardziej aktywnych podczas ulicznych protestów za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, opublikowała w swoich mediach społecznościowych końcowy raport Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy (2015–2023), która przez rok analizowała i dokumentowała represje, jakie dotknęły różne środowiska przez osiem lat rządów PiS. Jej przewodnicząca – obecna Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram – podobnie jak większość pozostałych członków komisji to doświadczeni w boju aktywiści antypisowskiej opozycji, którzy przedmiot prac komisji dobrze znają z własnych doświadczeń, choć właśnie z powodu własnych doświadczeń powinni być raczej świadkami stającymi przed komisją, a nie jej członkami.

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