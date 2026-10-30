Obywatele RP, jedna z organizacji najbardziej aktywnych podczas ulicznych protestów za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, opublikowała w swoich mediach społecznościowych końcowy raport Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy (2015–2023), która przez rok analizowała i dokumentowała represje, jakie dotknęły różne środowiska przez osiem lat rządów PiS. Jej przewodnicząca – obecna Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram – podobnie jak większość pozostałych członków komisji to doświadczeni w boju aktywiści antypisowskiej opozycji, którzy przedmiot prac komisji dobrze znają z własnych doświadczeń, choć właśnie z powodu własnych doświadczeń powinni być raczej świadkami stającymi przed komisją, a nie jej członkami.