O tym, że Katarzyna Kieli będzie szefową polskiego oddziału koncernu, napisał jeden z dyrektorów Skydance, Jean-Briac (JB) Perrette w wewnętrznym liście, który opublikował m.in. portal Variety.

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„Ze względu na wyjątkową skalę, charakter i zakres działalności naszych wiodących firm telewizyjnych i cyfrowych na tym rynku, obejmujący rozrywkę, informacje, sport, media cyfrowe i studia produkcyjne, Kasia będzie nadal zarządzała polskim oddziałem jako bardziej zintegrowanym zespołem medialnym” – podkreślił Perrette.

Kim jest Katarzyna Kieli

Jak przypomina branżowy portal wirtualnemedia.pl, Katarzyna Kieli od wielu lat należy do najważniejszych menedżerek Discovery, a następnie Warner Bros. Discovery w Europie. Discovery wprowadziła na polski rynek w 2000 r., zakładając warszawskie biuro firmy.

W latach 2017–2022 jako President & Managing Director Discovery EMEA odpowiadała za działalność firmy na 140 rynkach. Zarządzała portfelem około 50 kanałów telewizyjnych oraz produktami cyfrowymi i usługami direct-to-consumer. W 2018 r. kierowała w Europie integracją Discovery ze Scripps Networks Interactive. W wyniku tej transakcji Discovery przejęło TVN, a Kieli objęła bezpośredni nadzór nad polskim nadawcą. Wcześniej nadzorowała również integrację Eurosportu po jego przejęciu przez Discovery.

Po połączeniu Discovery z WarnerMedia wiosną 2022 r. Kieli objęła funkcje President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN. W 2024 r. Kieli została także wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prezes TVN.

Paramount Skydance właścicielem Warner Bros. Discovery

Na początku października doszło do finalizacji przejęcia WBD przez Paramount Skydance. Powstała nowa spółka, Skydance, która jest jednym z największych na świecie koncernów medialnych.

W skład nowego koncernu wchodzą m.in. dwa duże studia filmowe (Paramount Pictures i Warner Bros.), dwie globalne platformy streamingowe (Paramount+ i HBO Max), sieć CBS, stacje HBO, redakcje informacyjne: CBS News i CNN, a także polski TVN. Firma ma też prawa do transmisji sportowych w ramach CBS Sports i TNT Sports.