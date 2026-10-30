O tym, że Katarzyna Kieli będzie szefową polskiego oddziału koncernu, napisał jeden z dyrektorów Skydance, Jean-Briac (JB) Perrette w wewnętrznym liście, który opublikował m.in. portal Variety. 

„Ze względu na wyjątkową skalę, charakter i zakres działalności naszych wiodących firm telewizyjnych i cyfrowych na tym rynku, obejmujący rozrywkę, informacje, sport, media cyfrowe i studia produkcyjne, Kasia będzie nadal zarządzała polskim oddziałem jako bardziej zintegrowanym zespołem medialnym” – podkreślił Perrette. 

Czytaj więcej

Nadchodzą ważne zmiany dla pracowników TVN. Skydance nie zaczeka na polski rząd
Media
Nadchodzą ważne zmiany dla pracowników TVN. Skydance nie zaczeka na polski rząd

Kim jest Katarzyna Kieli

Jak przypomina branżowy portal wirtualnemedia.pl, Katarzyna Kieli od wielu lat należy do najważniejszych menedżerek Discovery, a następnie Warner Bros. Discovery w Europie. Discovery wprowadziła na polski rynek w 2000 r., zakładając warszawskie biuro firmy.

W latach 2017–2022 jako President & Managing Director Discovery EMEA odpowiadała za działalność firmy na 140 rynkach. Zarządzała portfelem około 50 kanałów telewizyjnych oraz produktami cyfrowymi i usługami direct-to-consumer. W 2018 r. kierowała w Europie integracją Discovery ze Scripps Networks Interactive. W wyniku tej transakcji Discovery przejęło TVN, a Kieli objęła bezpośredni nadzór nad polskim nadawcą. Wcześniej nadzorowała również integrację Eurosportu po jego przejęciu przez Discovery.

Po połączeniu Discovery z WarnerMedia wiosną 2022 r. Kieli objęła funkcje President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN. W 2024 r. Kieli została także wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prezes TVN.

Czytaj więcej

Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło procedurę administracyjną dotyczącą zmiany właścicielski
Media
Skydance zawiadomił o przejęciu TVN. Resort aktywów zaczął kontrolę

Paramount Skydance właścicielem Warner Bros. Discovery

Na początku października doszło do finalizacji przejęcia WBD przez Paramount Skydance. Powstała nowa spółka, Skydance, która jest jednym z największych na świecie koncernów medialnych. 

W skład nowego koncernu wchodzą m.in. dwa duże studia filmowe (Paramount Pictures i Warner Bros.), dwie globalne platformy streamingowe (Paramount+ i HBO Max), sieć CBS, stacje HBO, redakcje informacyjne: CBS News i CNN, a także polski TVN. Firma ma też prawa do transmisji sportowych w ramach CBS Sports i TNT Sports. 