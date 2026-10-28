Z tego artykułu dowiesz się: Jakie możliwości reklamowe otwiera strategiczne partnerstwo TVN Media i Disney+.

W jaki sposób Grupa Cyfrowy Polsat zamierza monetyzować swoje flagowe produkcje na platformie YouTube.

Jakie trendy na rynku reklamy wideo skłaniają tradycyjnych nadawców do współpracy z cyfrowymi gigantami.

Początek tygodnia przyniósł dwie nowe informacje na temat strategicznych planów prywatnych grup telewizyjnych w Polsce. Obie dotyczą rozwoju z platformami streamingowymi w tle.

Reklama Reklama

TVN Media będzie sprzedawać reklamy w Disney+

W poniedziałek Grupa TVN ogłosiła, że jej spółka zależna prowadząca biuro reklamy – TVN Media – podpisała umowę z Disney Advertising i będzie pośredniczyć w sprzedaży czasu antenowego serwisu streamingowego Disney+ w naszym kraju.

Według wcześniejszych zapowiedzi, Disney+ w listopadzie ma zaoferować polskim użytkownikom tani abonament, ale w zamian za oglądanie reklam.

– Biblioteka treści Disney+ opiera się na jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek i bohaterów na świecie. To sprawia, że platforma oferuje wyjątkowe połączenie treści premium, zaangażowanej widowni i precyzyjnego targetowania, umożliwiając markom skuteczne dotarcie do kluczowych grup docelowych w bezpiecznym i jakościowym środowisku reklamowym – komentowała Dorota Żurkowska, wiceprezeska TVN.

TVN Media obsługuje także HBO Max i Playera oraz linearne kanały Disneya.

Polsat zacieśnia współpracę z YouTube. Więcej seriali i programów na kanale telewizji

We wtorek Grupa Cyfrowy Polsat, właściciel platformy streamingowej Polsat Box Go, ogłosiła strategiczne partnerstwo z YouTube, należącym do Google (Grupa Alphabet).

Zapowiedziała, że na tej platformie będzie więcej jej treści. Na początku roku na kanale Polsatu na tej platformie wystartowały seriale „Świat według Kiepskich” oraz „Rodzina zastępcza”. Co będzie dalej Polsat nie sprecyzował, ale mają to być „kolejne wybrane materiały” z flagowych produkcji.

Czytaj więcej Media Platformy streamingowe złapały zadyszkę. Polacy znowu ściągają torrenty Stabilizacją powiało w branży platform streamingowych w Polsce. Liczba widzów stoi, liczba subskrypcji per capita również, a lider rynku – Netflix...

– Polscy widzowie korzystają w ciągu dnia z wielu ekranów – mówi Dagmara Brzezińska, szefowa Google Polska. – Nasza współpraca z Telewizją Polsat pokazuje, jak tradycyjni nadawcy i platformy cyfrowe mogą skutecznie działać razem. Platforma YouTube zapewnia Polsatowi nowy zasięg, skalę oraz narzędzia do monetyzacji, które pozwalają rozwijać markę w świecie cyfrowego wideo i docierać do nowych pokoleń odbiorców – dodaje.

Według Piotra Żaka, prezesa Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat porozumienie z YouTube to umowa przyszłościowa. – YouTube to dla nas coraz ważniejsze miejsce dotarcia do widzów, co potwierdza ponad miliard wyświetleń naszych kanałów w tym roku. Dzięki tej współpracy nasze programy trafią do kolejnych grup odbiorców. Łącząc bogatą bibliotekę treści z własną sprzedażą reklam, zyskujemy większy zasięg i nowe możliwości rozwoju – tłumaczy Piotr Żak.

Czytaj więcej Media Ugoda w rodzinie Zygmunta Solorza. Cyfrowy Polsat zaczyna nadrabiać zaległości Poufną ugodą zakończył się spór o władzę w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza. W piątek Cyfrowy Polsat ogłosił największy program inwestycj...

Według Cyfrowego Polsatu, ta współpraca oznacza szerszą ofertę dla reklamodawców, a dla Polsatu dodatkowe źródło przychodów z posiadanej biblioteki treści.

„Telewizja Polsat wykorzysta globalną technologię dystrybucji oraz narzędzia monetyzacji platformy YouTube, aby rozwijać przychody z działalności w internecie, równolegle z emisją telewizyjną i we własnym serwisie streamingowym” – podano.

Według szacunków Publicis Groupe, w pierwszym półroczu na reklamę wideo w internecie wydano w Polsce 1,22 mld zł. Było to o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Dla porównania nakłady na reklamę w tradycyjnej telewizji wyniosły w tym czasie 2,38 mld zł i spadły o 2,4 proc. rok do roku.