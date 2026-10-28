Wyzwania demograficzne wymagają strategii

Znaleźliśmy się w miejscu, gdzie demografia jest dużym problemem i wyzwaniem. Powinniśmy potraktować ją jako strategiczny projekt skierowany do pokolenia Z – który nie odwróci tendencji, bo Zetek jest zaledwie 6 mln, ale może zmienić sytuację demograficzną Polski. Trzeba spełnić kilka dość prostych warunków, np. przekierować inwestycje publiczne na wspieranie Zetek czy na rozwój programów mieszkaniowych, które są ważne także z perspektywy rozwoju gospodarki – mówi Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, ekspert prawa pracy.

