Telefon Eliego Tana, dziennikarza „New York Timesa”, zadzwonił. Gdy odebrał, usłyszał, że to jego agent AI, który chce go połączyć z firmą ubezpieczeniową. Najpierw porównał skrzynkę mailową z aplikacją bankową, upewniając się, że nie przyszedł zwrot za leczenie dentystyczne. Zadzwonił więc do wystawcy polisy, przeszedł proces weryfikacyjny, przekonał nawet system, że nie jest robotem i – po potwierdzeniu tożsamości w imieniu dziennikarza Tana – gdy miał już na linii konsultanta, zadzwonił do dziennikarza, by ten już dalej dokończył sprawę.