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Michał Szułdrzyński: Agent AI od Mety robi furorę w USA. Muse może być przełomem

Meta podbija rynek AI. Czy aplikacja Muse będzie nowym iPhonem sztucznej inteligencji?

Publikacja: 22.10.2026 20:02

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Meta stworzyła aplikację Muse - agenta AI

Meta stworzyła aplikację Muse - agenta AI

Foto: Stock

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Michał Szułdrzyński

Telefon Eliego Tana, dziennikarza „New York Timesa”, zadzwonił. Gdy odebrał, usłyszał, że to jego agent AI, który chce go połączyć z firmą ubezpieczeniową. Najpierw porównał skrzynkę mailową z aplikacją bankową, upewniając się, że nie przyszedł zwrot za leczenie dentystyczne. Zadzwonił więc do wystawcy polisy, przeszedł proces weryfikacyjny, przekonał nawet system, że nie jest robotem i – po potwierdzeniu tożsamości w imieniu dziennikarza Tana – gdy miał już na linii konsultanta, zadzwonił do dziennikarza, by ten już dalej dokończył sprawę.

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