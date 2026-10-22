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Meta stworzyła aplikację Muse - agenta AI
Telefon Eliego Tana, dziennikarza „New York Timesa”, zadzwonił. Gdy odebrał, usłyszał, że to jego agent AI, który chce go połączyć z firmą ubezpieczeniową. Najpierw porównał skrzynkę mailową z aplikacją bankową, upewniając się, że nie przyszedł zwrot za leczenie dentystyczne. Zadzwonił więc do wystawcy polisy, przeszedł proces weryfikacyjny, przekonał nawet system, że nie jest robotem i – po potwierdzeniu tożsamości w imieniu dziennikarza Tana – gdy miał już na linii konsultanta, zadzwonił do dziennikarza, by ten już dalej dokończył sprawę.
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