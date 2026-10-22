Współczesna Francja to dziecko oświeceniowej rewolucji. To wtedy na sztandarach republiki, która nastała po zdemoralizowanej monarchii, hasło „wolność, równość, braterstwo” zastąpiło tradycyjny katalog zasad wypisanych w dekalogu. Chrześcijańskiego Boga pochowano, windując na symbol nowej Francji rewolucyjną Mariannę. I co prawda, po każdej z kolejnych francuskich rewolucji dochodziło do jakiejś formy restauracji starego systemu, Francja zagustowała w rewolucjach, a nawet zaszczepiła je do DNA swojego systemu politycznego.