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Bogusław Chrabota: Genialny wynalazek francuskiej młodzieży

Nie wiem, jak się skończy obecna fala rozruchów we Francji, ale muszę bez satysfakcji odnotować, że ta rewolucja wnosi coś nowego do praktyki społeczno-ekonomicznej współczesnego świata.

Publikacja: 22.10.2026 17:10

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Rewolucja w Paryżu przyniosła nowe zjawisko - okradanie ekskluzywnych sklepów i natychmiastowa sprze

Rewolucja w Paryżu przyniosła nowe zjawisko - okradanie ekskluzywnych sklepów i natychmiastowa sprzedaż łupu w internecie

Foto: REUTERS

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Bogusław Chrabota

Współczesna Francja to dziecko oświeceniowej rewolucji. To wtedy na sztandarach republiki, która nastała po zdemoralizowanej monarchii, hasło „wolność, równość, braterstwo” zastąpiło tradycyjny katalog zasad wypisanych w dekalogu. Chrześcijańskiego Boga pochowano, windując na symbol nowej Francji rewolucyjną Mariannę. I co prawda, po każdej z kolejnych francuskich rewolucji dochodziło do jakiejś formy restauracji starego systemu, Francja zagustowała w rewolucjach, a nawet zaszczepiła je do DNA swojego systemu politycznego.

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