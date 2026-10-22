Funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) zatrzymali podejrzanego w powiecie Oder–Spree przy granicy z Polską.

Reklama Reklama

Rosyjski szpieg zatrzymany przy granicy z Polską

Federalna Prokuratura Generalna zarzuca mężczyźnie działalność agenturalną na rzecz obcego wywiadu. Według prokuratury najpóźniej od lipca 2025 r. pozostawał on za pośrednictwem osoby trzeciej w kontakcie z rosyjskim wywiadem.

Zbierane przez niego informacje miały dotyczyć m.in. produkcji czołgów, amunicji i materiałów wybuchowych, a także personelu i obiektów wojskowych w miejscach służących zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO. Część z nich była ogólnodostępna. W pozostałych przypadkach podejrzany miał celowo zdobywać informacje od osób z europejskiej branży zbrojeniowej.

W piątek podejrzany ma zostać doprowadzony przed sędziego śledczego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe, który ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu.

Niemcy ostrzegają przed rosyjskim szpiegostwem i sabotażem

Agencja dpa zwróciła uwagę, że to nie pierwsze takie zatrzymanie w Niemczech w tym roku. W styczniu w Berlinie zatrzymano kobietę, która miała zbierać informacje dla pracownika rosyjskiej ambasady i pomagać mu w budowaniu kontaktów. Obywatelce Niemiec i Ukrainy postawiono już zarzuty przed berlińskim sądem.

W pierwszej połowie roku doszło do kolejnych zatrzymań osób, które miały zdobywać dla Rosji informacje związane z wojną w Ukrainie. Obywatelka Rumunii i obywatel Ukrainy mieli śledzić osobę dostarczającą z Niemiec drony na Ukrainę. Inny podejrzany miał inwigilować mieszkającego w Niemczech byłego żołnierza ukraińskich sił zbrojnych.

Federalny Prokurator Generalny Jens Rommel podkreślił w czerwcu, że rosyjskie służby nie ograniczają się do zbierania informacji. – Działania te służą z reguły przygotowaniu kolejnych przedsięwzięć wywiadowczych, w szczególności sabotażu – zaznaczył. Jak dodał, celem wydaje się często podważanie niemieckiego wsparcia dla Ukrainy.

W niemieckich mediach szerokim echem odbiło się też zatrzymanie w październiku byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Augusta Hanninga, któremu prokuratura zarzuca między innymi działalność agenturalną. Miał on wykorzystywać tajne ustalenia BND w pracy doradczej. Hanning oraz jego współpracownik, były szef biura Hanninga, przebywają w areszcie śledczym.