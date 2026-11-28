Ostatnie dwa tygodnie przyniosły trzy wydarzenia, które razem pokazują nowy układ sił na Półwyspie Koreańskim. 11 listopada Pjongjang opublikował znowelizowaną konstytucję, w której nie ma już mowy o zjednoczeniu. Kilka dni później Donald Trump wyjechał ze szczytu APEC w Shenzhen bez spotkania z Kim Dzong Unem, choć sam je zapowiadał. 23 listopada prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung wymienił ministra zjednoczenia, szefa wywiadu i ministra spraw zagranicznych.

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Czy idea jednej Korei właśnie umarła? Dr Pietrewicz studzi emocje. – Republika Korei nadal ma w jednym z pierwszych artykułów konstytucji zapis, że jej celem jest zjednoczenie i że obejmuje terytorium całego półwyspu. Formalnie Południe wciąż się tego trzyma – zauważa.

Konstytucja z opóźnionym zapłonem

Zmiany w ustawie zasadniczej KRLD przyjęto już w marcu. Przez wiele miesięcy reżim ich nie ujawniał, a przecieki z Seulu okazały się prawdziwe. Ekspert PISM widzi w nich potwierdzenie kursu, który Kim Dzong Un ogłosił w grudniu 2023 r. Wtedy po raz pierwszy otwarcie odrzucił zjednoczenie i w ogóle jakiekolwiek kontakty z Południem.

Przez dekady północnokoreańska propaganda nie używała nawet nazwy Republika Korei. Południe było „amerykańską marionetką”. Dziś konstytucja KRLD wprost mówi, że państwo graniczy na północy z Chinami i Rosją, a na południu z Republiką Korei.

– Totalitarny charakter państwa, w którym kluczowa jest kontrola nad informacją, sprawiał, że częste kontakty z drugim państwem koreańskim, bez bariery językowej i z konkurencyjnym modelem społecznym, zawsze były dla Pjongjangu ryzykiem – tłumaczy Pietrewicz. Na Północ przenikała przede wszystkim popkultura: seriale, filmy, K-pop. Zwykle na pendrive’ach, przemycanych przez Chiny. W badaniach prowadzonych wśród uciekinierów niemal 90 proc. przyznaje, że w KRLD mieli kontakt z kulturą z Południa. – W szkole powtarza się to, co trzeba, ale w domu pod kołdrą słucha się czegoś innego – mówi ekspert.

Seul zmienia ludzi, nie cel

Roszady w rządzie Lee Jae-myunga mają według Pietrewicza dwa wymiary. Pierwszy to rozczarowanie dotychczasową linią ministra zjednoczenia, który był bardzo koncyliacyjnie nastawiony do Pjongjangu. – Okazuje się, że kontakty międzyludzkie nie są możliwe. Trzeba szukać innych dróg, a nie powtarzać przekazu sprzed dwudziestu kilku lat – ocenia.

Seul mówi dziś o „pokojowej koegzystencji”: najpierw obniżenie napięć, potem ewentualne interakcje. – Moim zdaniem to bardzo życzeniowe myślenie – dodaje rozmówca.

Drugi wymiar to Waszyngton. – W Polsce patrzymy na problemy w relacjach transatlantyckich, ale w relacjach USA z Koreą Południową też narosło wiele napięć – podkreśla Pietrewicz. Chodzi m.in. o spory wokół południowokoreańskich inwestycji wartych kilkaset miliardów dolarów w USA, o upublicznienie amerykańskich informacji wywiadowczych i o współpracę przy budowie okrętów podwodnych o napędzie jądrowym.

Kto w Seulu naprawdę prowadzi politykę wobec Północy? Na pewno nie tylko MSZ. W południowokoreańskim rozumieniu relacje z KRLD leżą między polityką wewnętrzną a zagraniczną. Koncepcje powstają w pałacu prezydenckim i w ministerstwie zjednoczenia, a ogromną rolę odgrywa wywiad. – Rozmowy na najwyższym szczeblu w latach 2018–2019 zaczęły się od kontaktów między służbami – przypomina ekspert.

Do tanga trzeba dwojga

Lee od początku prezydentury w czerwcu 2025 r. kibicuje wznowieniu rozmów Trumpa z Kimem, bo liczy, że się do nich „podczepi”. Shenzhen pokazało jednak granice tej strategii. – Kim nie widzi potrzeby, żeby robić sobie zdjęcie z prezydentem USA, bo on to zdjęcie już ma – mówi Pietrewicz. Spotkali się trzykrotnie: w 2018 r. i dwa razy w 2019 r. Kim przekonał się wtedy, że ogólniki Trumpa to jedno, a szczegółowe negocjacje z Amerykanami to drugie.

Dziś przywódca KRLD czuje się silniejszy niż w 2018 r. dzięki Chinom, a przede wszystkim dzięki Rosji. Do stołu mógłby usiąść tylko wtedy, gdyby Waszyngton porzucił cel denuklearyzacji. – Korea Północna chce być traktowana jako równa w klubie państw jądrowych. To, że ma mniej ładunków i środków przenoszenia, nie oznacza, że w nim nie gra. Bo uczestniczy w tej grze – podkreśla ekspert.

Krew za technologie

Najpoważniejszą zmianą ostatnich lat jest sojusz z Moskwą. Według szacunków do obwodu kurskiego trafiło ponad 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy, a straty liczy się w tysiącach. Pietrewicz zaleca ostrożność: bezpieczniej mówić o kilkunastu tysiącach żołnierzy, a liczby zabitych i rannych trudno zweryfikować. Pjongjang sam przyznał się do ofiar i stworzył dla nich miejsce pamięci.

– Moim zdaniem to Putin zadzwonił do Kim Dzong Una, a nie odwrotnie. Kiedy zaczęły się wyczerpywać rezerwy amunicji i pojawiły się problemy z poborem, Korea Północna okazała się przydatna – mówi analityk PISM. Rosja płaci realną walutą: za żołd, amunicję i rakiety. Północnokoreańskie pociski spadały również w okolicach Lwowa. – Arsenał rakietowy KRLD jest używany w Europie – przypomina Pietrewicz. Do tego dochodzi doświadczenie wojny dronowej, którego nie ma żadna inna armia w Azji poza rosyjską.

Seul liczy, że przymilając się do Moskwy, osłabi jej współpracę z Pjongjangiem i przygotuje powrót swojego biznesu na rynek rosyjski po wojnie. – To przekonanie dość naiwne – ocenia ekspert.

Pekin pogodzony z bombą

Czy Pekin i Moskwa rywalizują o Kima? – To element rywalizacji, trochę jak w czasach zimnej wojny – odpowiada Pietrewicz. Xi Jinping nie był zadowolony, gdy jesienią 2023 r. Kim nazwał Rosję swoim najważniejszym partnerem. Chiny chcą przede wszystkim stabilności Północy, bo implozja reżimu oznaczałaby napływ setek tysięcy uchodźców.

Przełomowy był czerwcowy przyjazd Xi do Pjongjangu. – W oficjalnym przekazie Xi nawet nie zająknął się o denuklearyzacji. To fascynujące, że państwo tak zależne od Chin postawiło je przed faktem dokonanym: mamy broń jądrową i prowadzimy suwerenną politykę zagraniczną – mówi ekspert.

Największy koszmar Amerykanów i ich sojuszników to równoczesny konflikt w Cieśninie Tajwańskiej i na Półwyspie Koreańskim. – Nie uważam, by Chiny, Rosja i Korea Północna działały jak monolit. Każdy gra w swoją grę, ale wszyscy obserwują ruchy partnerów – zaznacza Pietrewicz.

Polska nie jest anonimowa

Polska uznała KRLD 16 października 1948 r. jako trzecie państwo na świecie, po ZSRR i Mongolii. W latach 50. przyjęła w tajemnicy ok. 1,5 tys. koreańskich dzieci, głównie sierot wojennych. Do dziś zasiada też w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, która czuwa nad rozejmem z 1953 r. Pierwotnie Polacy byli po stronie północnej, ale w latach 90. Pjongjang „podziękował” im za obecność. Polscy dyplomaci wrócili do Pjongjangu dopiero w 2024 r., po kilku latach przerwy.

A sukcesja? Kilkunastoletnia córka Kima, prawdopodobnie Kim Dzu E, towarzyszy ojcu na stokach narciarskich i przy testach rakietowych. Pietrewicz nie przesądza, że to przyszła przywódczyni. – Główny przekaz brzmi: władza zostanie w rodzinie. Czy przejmie ją ta osoba, czy inna, to szczegół. Najważniejsze, by została w dynastii Kimów, bo ona jest fundamentem istnienia Korei Północnej.

Tam, gdzie słychać front

Ten tekst przygotowałem tuż po powrocie z Ukrainy, gdzie z Polską Akcją Humanitarną przyglądałem się pomocy dla ludzi na terenach przyfrontowych. Byłem w Kijowie, Buczy i Irpieniu, gdzie wciąż widać ślady rosyjskiej okupacji z pierwszych tygodni wojny. Byłem też w Mikołajowie i w miejscowościach pod Chersoniem, gdzie ostrzał jest codziennością, a zwykłe życie toczy się w rytmie alarmów. Rozmawiałem z ludźmi, którzy stracili domy, bliskich i poczucie bezpieczeństwa, ale nie wyjechali. Zostali, bo to ich ziemia.

Polska Akcja Humanitarna pomaga w Ukrainie od lat. Dociera tam, gdzie wielu organizacji już nie ma albo nigdy nie było: do wsi przy linii frontu, do zniszczonych osiedli, do starszych i samotnych ludzi, którzy nie mają dokąd uciec. Dostarcza wodę i pomaga naprawiać zniszczone domy. Przygotowuje ludzi do zimy, wspiera rodziny pieniędzmi na najpilniejsze potrzeby i nie zostawia ich samych z traumą. To pomoc konkretna, przemyślana i potrzebna każdego dnia, nie tylko wtedy, gdy o Ukrainie głośno w mediach. Na miejscu widziałem, że każda wpłata naprawdę zmienia czyjś dzień, a czasem ratuje życie. Dlatego zachęcam: wspierajcie PAH. Wojna wciąż trwa, a pomoc wciąż jest potrzebna.