Ogromne fale zniszczyły popularne molo w Kalifornii
Jak poinformował „Los Angeles Times”, największe zniszczenia odnotowano w Pacifica, mieście położonym na południe od San Francisco. Ocean zalał tam kilka kwartałów mieszkalnych, a silne fale doprowadziły do zawalenia fragmentu mola zbudowanego w 1973 roku. Na niektórych ulicach woda sięgała mieszkańcom do kolan.
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Zalania wystąpiły również w hrabstwie Orange, gdzie woda dostała się do kilku domów. W Capitola fale uderzały w budynki położone przy nabrzeżu i zalewały ulice. Z kolei w hrabstwie Monterey, w związku z prognozowanymi falami o wysokości dochodzącej do 15 metrów, zamknięto kilka plaż.
Za niebezpieczną sytuację odpowiadają wyjątkowo wysokie przypływy, związane z silnym zjawiskiem El Niño, rekordowo wysoka temperatura oceanu oraz fale nadchodzące z zachodu.
– To El Nino jest bezprecedensowe pod względem swojej siły – powiedział Ray Mueller, członek władz hrabstwa San Mateo. Zwrócił uwagę, że zjawisko wystąpiło przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie, a pompy odprowadzające wodę nie były w stanie poradzić sobie z jej naporem.
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom określił zniszczenia w Pacifica jako „rozdzierające serce”. Ostrzegł również, że obecne zdarzenia mogą zapowiadać przyszłe zagrożenia związane ze zmianami warunków na wybrzeżu.
– To zapowiedź tego, co nadejdzie. To, co dziś jest anomalią, jutro stanie się normą. Tego będą doświadczać nasze dzieci każdego dnia – ocenił.
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