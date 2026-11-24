Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły w Brukseli pakiet porozumień dotyczących ułatwień w handlu produktami rolno-spożywczymi, współpracy w zakresie systemów handlu emisjami oraz otwarcia na ograniczony czasowo pobyt młodych obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE. Nie udało się natomiast zakończyć negocjacji w sprawie opłat za studia na brytyjskich uczelniach, rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane.

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Andy Burnham: Musimy znów rozmawiać o brexicie, abyśmy nie utknęli w przeszłości

Brytyjski premier przekonywał, że zbliżenie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, z której kraj ten wyszedł w 2020 roku po referendum ws. brexitu z 2016 roku, oznacza dla Brytyjczyków szansę na lepszą dekadę.

Według Burnhama zbliżenie z Unią Europejską leży przede wszystkim w interesie młodych, których ma przywrócić swobodę podróżowania, nauki i pracy w Europie.

Brytyjski premier podkreśla też, że konieczne jest ponowne otwarcie tematu brexitu, ponieważ warunkiem usunięcia części pobrexitowych barier biurokratycznych w handlu żywnością oraz emisjami ma być dostosowywanie brytyjskich regulacji do zasad unijnych. - Ci, którzy twierdzą, że nie powinniśmy rozmawiać o brexicie, ryzykują sprawienie, że Zjednoczone Królestwo utknie w przeszłości, na niezadowalających warunkach. Zamiast tego sprowadzamy Zjednoczone Królestwo z powrotem na lepszą ścieżkę, przywracamy nadzieję, której od zbyt dawna brakowało – stwierdził lider Partii Pracy.

Brexit - kalendarium Foto: PAP

Jednocześnie – odpowiadając na pytanie jednego z posłów Partii Konserwatywnej – Burnham przyznał, że „nie do pomyślenia” byłby powrót kraju do Unii Europejskiej bez rozpisania kolejnego referendum. Premier zapewnił, że zawarte z UE porozumienie „nie jest preludium do czegokolwiek”, co było odpowiedzią na zarzuty części polityków opozycji dotyczące tego, że zmierza on do odwrócenia brexitu.

Liderka Partii Konserwatywnej: Gdy Partia Pracy negocjuje, Zjednoczone Królestwo przegrywa

Liderka opozycji, Kemi Badenoch przekonywała, że Burnham w relacjach z UE popełnił błąd, ponieważ jeszcze przed negocjacjami wysyłał Brukseli sygnały, że „jest zdesperowany”, by zawrzeć porozumienie. - Nic więc dziwnego, że nie wynegocjował dobrego układu, bo kiedy Partia Pracy negocjuje, Zjednoczone Królestwo przegrywa. Prawda jest taka, że tak naprawdę nie chodziło o obniżenie kosztów życia. Premier potraktował te negocjacje jak polityczny spektakl, zobowiązując kraj do przyjmowania zasad narzucanych przez Brukselę, choć nie miał do tego mandatu – oskarżała liderka torysów.

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Richard Tice z Reform UK nazwał wynegocjowane porozumienie „okropną umową”. Ostrzegł, że doprowadzi ona do wzrostu imigracji w wyniku otwarcia drzwi dla tymczasowego przyjazdu młodych ludzi.

Ed Davey, szef Liberalnych Demokratów, przychylnie oceniający umowę wynegocjowaną przez Burnhama stwierdził z kolei, że fundamentalnym problemem nadal pozostaje umowa brexitowa wynegocjowana przez konserwatywny rząd Borisa Johnsona.

Poniedziałkowy „Financial Times” pisze, że zbliżenie z Unią wywołuje też obawy u części polityków partii rządzącej. „W tej sprawie musimy poruszać się naprawdę ostrożnie albo wszystko wybuchnie nam w twarz” - mówi gazecie jeden z posłów Partii Pracy.

Pod koniec września Burnham zapowiedział „narodową debatę” na temat stosunków Wielkiej Brytanii z UE, dodając, że brexit w obecnym kształcie nie działa, szkodzi gospodarce i ogranicza zdolność kraju do kontrolowania imigracji. Premier podkreślił jednocześnie, że nie przesadza, czy kraj powinien wrócić do UE, a ewentualny powrót na pewno nie rozpocznie się przed wyborami parlamentarnymi, które odbyć się muszą najpóźniej 15 sierpnia 2029 roku.