Pedro Sanchez i Alberto Nunez Feijoo
Korespondencja z Malagi
– Nie ma wyjścia, zmiana jest konieczna – Antonio García Sánchez właściwie słowo w słowo powtarza slogan Partii Ludowej (PP), el cambio necesario. – Mam dwuletnią dziewczynkę – pokazuje na dziecko bawiące się wodą w fontannie. – Nie chcę, żeby ją porwali – dodaje.
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