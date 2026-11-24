Korespondencja z Malagi

– Nie ma wyjścia, zmiana jest konieczna – Antonio García Sánchez właściwie słowo w słowo powtarza slogan Partii Ludowej (PP), el cambio necesario. – Mam dwuletnią dziewczynkę – pokazuje na dziecko bawiące się wodą w fontannie. – Nie chcę, żeby ją porwali – dodaje.