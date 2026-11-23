Karę wykonano w poniedziałek 23 listopada w prokuraturze w mieście Kom w środkowym Iranie. Ukarana została 29-letnia Parastoo Ahmadi oraz czterech mężczyzn uczestniczących w przygotowaniu i realizacji jej koncertu.

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Jak poinformował prawnik artystki Mostafa Nili, cytowany przez irański portal Emtedad, wszyscy zostali poddani chłoście po tym, jak sąd apelacyjny utrzymał wcześniejsze orzeczenie.

Wśród ukaranych znaleźli się Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia i Mohsen Lashkari. Trzech pierwszych uczestniczyło w muzycznej części przedsięwzięcia, a czwarty odpowiadał za jego organizację.

Irański sąd uznał, że artyści dopuścili się naruszenia moralności publicznej poprzez produkowanie i rozpowszechnianie w internecie treści określonych jako obsceniczne i niemoralne.

Wyrok obejmował również dwuletni zakaz prowadzenia działalności artystycznej i muzycznej oraz dwuletni zakaz wyjazdu z kraju. Według doniesień Euronews sąd pierwszej instancji wymierzył takie kary dziewięciu osobom związanym z koncertem, natomiast w poniedziałek potwierdzono wykonanie chłosty wobec pięciu z nich.

Koncert bez publiczności obejrzały miliony internautów

Występ, który doprowadził do skazania artystki, odbył się 11 grudnia 2024 roku w zabytkowym karawanseraju Dejr-e Gaczin w pobliżu miasta Kom.

Ahmadi wystąpiła z zespołem, nie zakrywając włosów obowiązkowym w Iranie hidżabem. Na miejscu nie było publiczności, a koncert transmitowano za pośrednictwem serwisu YouTube.

Nagranie szybko zdobyło popularność. Według Euronews w ciągu kilku dni obejrzano je około trzech milionów razy.

Artystka określiła wydarzenie mianem „hipotetycznego koncertu”. W opisie nagrania wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na taki występ.

„Chcę śpiewać dla ludzi, których kocham. To prawo, z którego nie mogłam zrezygnować – śpiewanie dla kraju, który tak bardzo kocham” – napisała.

Koncert wywołał reakcję irańskich władz. Wszczęto postępowanie przeciwko artystce i osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie. Władze zamknęły również zabytkowy karawanseraj, w którym nagrano występ.

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W czerwcu organizacja Amnesty International zaapelowała o uchylenie wyroków. W oświadczeniu określiła chłostę jako „okrutną, nieludzką i poniżającą karę”, sprzeczną z bezwzględnym zakazem tortur i innego niewłaściwego traktowania.

Organizacja wezwała także Iran do zniesienia obowiązku zakrywania włosów przez kobiety oraz zaprzestania karania za korzystanie z wolności wypowiedzi.

Irańskie kobiety nie mogą swobodnie występować na scenie

W Iranie kobiety nie mogą publicznie śpiewać solo przed publicznością, w której znajdują się mężczyźni. Chociaż przepisy karne nie zakazują wprost samego śpiewania przez kobiety, artystki mogą być ścigane na podstawie regulacji dotyczących moralności publicznej, obowiązkowego hidżabu czy rzekomego szerzenia demoralizacji.

W ostatnich latach irańskie władze wielokrotnie podejmowały działania przeciwko piosenkarkom, w tym blokowały ich profile w mediach społecznościowych.

Parastoo Ahmadi już wcześniej była zaangażowana w działania na rzecz praw kobiet. Podczas protestów „Kobieta, życie, wolność” w 2022 roku wykonała pieśń patriotyczną „Az khun-e javanan-e vatan”, której tytuł można przetłumaczyć jako „Z krwi młodych ludzi ojczyzny”.

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Nagranie rozpowszechniono w mediach społecznościowych. Wkrótce potem służby bezpieczeństwa przeszukały dom artystki, a ją samą wezwano do prokuratury w Teheranie.

Ruch „Kobieta, życie, wolność” narodził się po śmierci 22-letniej Mahsy Amini we wrześniu 2022 roku. Kobieta zmarła po zatrzymaniu przez irańską policję obyczajową w związku z zarzutem nieprawidłowego noszenia hidżabu.

Jej śmierć doprowadziła do masowych protestów w całym Iranie. Kobiety publicznie zdejmowały i paliły chusty, sprzeciwiając się restrykcjom narzucanym przez władze. Według organizacji praw człowieka podczas tłumienia demonstracji zginęło ponad 500 osób.

Sprawa Ahmadi zwraca ponownie uwagę na egzekwowanie zasad dotyczących ubioru i publicznych występów kobiet. W trakcie prorządowych zgromadzeń organizowanych podczas amerykańskich i izraelskich ataków na Iran w 2026 roku w mediach pojawiały się nagrania kobiet uczestniczących w manifestacjach bez hidżabów.

Podczas jednego z takich wydarzeń w Teheranie transmitowano również występ libańskiej piosenkarki Julii Boutros, która także nie miała na sobie obowiązkowego nakrycia głowy.