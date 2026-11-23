Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił swoją propozycję zmian zasad wynagrodzenia medyków w poniedziałek podczas inauguracji 8. Kongresu „Zdrowie Polaków” w Kajetanach pod Warszawą. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem „Bezpieczeństwo podstawą zdrowia Polaków”.

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Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że może być animatorem ponadpartyjnych działań, które doprowadziłyby do powiązania wynagrodzeń w służbie zdrowia – tak, jak podnoszone są w działach budżetowych. Jego zdaniem takie zmiany są nieuniknione, jeżeli chcemy utrzymać dostępny i szeroki system ochrony zdrowia.

Władysław Kosiniak-Kamysz chce powiązać podwyżki medyków z inflacją

W ocenie wicepremiera dotychczasowe znaczące podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia były uzasadnione. Pozwoliły bowiem zmniejszyć różnice w zarobkach personelu medycznego między Polską a innymi państwami europejskimi.

– One zostały wyrównane przez skokowe podniesienie wynagrodzeń dla pielęgniarek, lekarzy i całego personelu medycznego. Ten etap mamy za sobą, dzisiaj doszliśmy do etapu, gdzie Polska jest w samej czołówce wynagrodzeń dla personelu medycznego – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił jednak uwagę, że obowiązujące obecnie przepisy przewidują podwyżki wyższe niż inflacja, co przekłada się na rosnące koszty funkcjonowania placówek medycznych.

– Utrzymanie ustawy, która ponad inflację podnosi wynagrodzenia w ochronie zdrowia sprawia, że wydatki szpitali, w tym szpitali, w tym placówek powiatowych, czasem w 90 proc. są przekazywane na wynagrodzenia – wskazał.

Szef MON ocenił, że na dłuższą metę żaden system tego nie wytrzyma, niezależnie, kto po przyszłorocznych wyborach będzie pełnił funkcję ministra zdrowia i jaki będzie skład parlamentu, czy kto za kilka lat będzie prezydentem.

– Ten problem nie zmniejszy się z roku na rok, tylko będzie się powiększał, będzie narastał. Nie wynika to z naszej niechęci w żaden sposób do ograniczenia możliwości godnego funkcjonowania pracowników ochrony zdrowia – powiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed problemami finansowymi NFZ

Minister obrony narodowej przekonywał, że utrzymanie obecnego modelu może w przyszłości doprowadzić do poważnych problemów z finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Wskazał zwłaszcza na ryzyko utraty przez NFZ zdolności do regulowania zobowiązań wobec placówek medycznych.

– Jeżeli przekroczymy barierę wypłacalności, a w konsekwencji niewypłacalności Narodowego Funduszu Zdrowia, to żaden system nie będzie realizował zobowiązań wobec podmiotów świadczących usługi w ochronie zdrowia – podkreślił.

– Dlatego z odwagą apelowałbym do wszystkich środowisk politycznych o to, żeby po uzyskaniu czołowej pozycji w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zastanowić się, czy nie przejść na moment podnoszenia wynagrodzeń dla personelu medycznego o wskaźnik inflacji, tak jak jest podnoszony w działaniach budżetowych w innych instytucjach budżetowych – zaproponował.

Kosiniak-Kamysz zauważył, że przeprowadzenie takiej reformy wymaga determinacji i współpracy ponadpartyjnej. Zadeklarował, że może uczestniczyć w budowaniu porozumienia w tej sprawie. Jak ocenił, jest to ostatni moment na przeprowadzenie tak istotnej zmiany.

Produkcja leków poza UE zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego

Podczas wystąpienia w Kajetanach wicepremier poruszył również kwestię bezpieczeństwa farmaceutycznego. Zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z uzależnienia europejskiego rynku leków od dostaw z państw azjatyckich, przede wszystkim Chin i Indii.

Kosiniak-Kamysz krytycznie odniósł się do przenoszenia produkcji farmaceutycznej poza Europę wyłącznie ze względu na niższe koszty. Jak argumentował, takie podejście może okazać się niebezpieczne w sytuacji zakłócenia międzynarodowych łańcuchów dostaw. Jego zdaniem w niektórych przypadkach warto ponieść wyższe koszty produkcji w Europie, aby zapewnić bezpieczeństwo dostępu do leków i substancji czynnych.

Wskazał również na działania podejmowane w Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego, której przewodniczy europoseł PSL Adam Jarubas. Ich celem jest ograniczenie zależności Europy od dostaw substancji czynnych z Indii i Chin oraz rozwijanie produkcji na kontynencie. – Będziemy ją przenosić i zabezpieczać łańcuch dostaw tutaj w Europie, tutaj w Polsce – zapowiedział.

Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o wsparcie dla ośrodka w Kajetanach

Wicepremier odniósł się także do osiągnięć naukowych Europejskiego Centrum Słuchu w Kajetanach, kierowanego przez prof. Henryka Skarżyńskiego. Podziękował profesorowi i jego zespołowi za dokonania w dziedzinie medycyny oraz zaapelował o wsparcie państwa dla międzynarodowego wyróżnienia ich pracy. Zwrócił się w tym celu do minister zdrowia i kierowanego przez nią resortu o przygotowanie wniosków o przyznanie najważniejszych nagród i odznaczeń, w tym Nagrody Nobla.

– Suma doświadczeń, jak również pojedyncze odkrycia, które są realizowane w Europejskim Centrum Słuchu w Kajetanach, stanowią o tym, że można się o takie nagrody ubiegać – powiedział.

Ósmy Kongres „Zdrowie Polaków” poświęcony jest szeroko rozumianemu bezpieczeństwu zdrowotnemu. Wśród tematów tegorocznych debat znalazły się m.in. przyszłość szpitalnictwa, bezpieczeństwo lekowe, przygotowanie służb medycznych na sytuacje kryzysowe, cyberzagrożenia oraz znaczenie profilaktyki.