Jeden z planów pokojowych Donalda Trumpa dotyczy Libii, bogatego w ropę i gaz kraju Afryki Północnej. Od obalenia w 2011 r. dyktatora Muammara Kaddafiego kraj przeszedł kilka wojen i do dziś jest podzielony. Plan przewiduje pojednanie dwóch konkurencyjnych rządów. Pierwszego, uznawanego przez społeczność międzynarodową, z siedzibą w Trypolisie na zachodzie, oraz drugiego, kontrolującego wschód i południe kraju. A potem ewentualnie doprowadzenie do pierwszych od ponad dekady wyborów.