Gadi Eisenkot ostro potępił podpalenia, do których doszło na okupowanym Zachodnim Brzegu. Izraelski polityk obarczył odpowiedzialnością za narastającą przemoc rząd Beniamina Netanjahu, zarzucając mu, że swoją polityką doprowadził region na skraj anarchii.

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Eisenkot, który zabiega o utworzenie koalicji zdolnej odsunąć Netanjahu od władzy, określił nocne wydarzenia mianem „żydowskiego terroryzmu”.

Podpalenia w czterech palestyńskich miejscowościach

Do podpaleń doszło w nocy z soboty na niedzielę w co najmniej czterech palestyńskich miejscowościach na okupowanym Zachodnim Brzegu: Kafr Malik, Dajr Abu Masz'al, Dajr as-Sudan i At-Tuwani. Według doniesień medialnych zniszczonych zostało co najmniej 12 samochodów. Napastnicy mieli również namalować na ścianach budynków rasistowskie hasła, w tym „Śmierć Arabom”. W Kafr Malik, gdzie spłonęło około ośmiu pojazdów, mieszkańcy zostali obudzeni w środku nocy przez odgłosy eksplozji i pożarów. Świadkowie relacjonowali, że sprawcy działali szybko, a następnie uciekli z miejsca zdarzenia.

Izraelska armia potępiła ataki, określając je jako działania zakłócające porządek publiczny i odciągające siły bezpieczeństwa od ich zadań. Policja wszczęła dochodzenie, jednak według niedzielnych doniesień medialnych nie zatrzymano dotąd podejrzanych. Do sprawy odniósł się również minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, który zarzucił Eisenkotowi przedwczesne obarczanie osadników odpowiedzialnością za podpalenia. Z kolei lider Partii Demokratów Yair Golan ostrzegł, że sytuacja na Zachodnim Brzegu zbliża się do punktu krytycznego i może doprowadzić do kolejnej intifady.

Eisenkot: To żydowski terroryzm

„Podpalenia, do których doszło minionej nocy w Judei i Samarii, były aktami żydowskiego terroryzmu – w każdym znaczeniu tego słowa” – oświadczył Eisenkot. Użył przy tym biblijnych nazw Zachodniego Brzegu, stosowanych również przez izraelskie władze.

Polityk podkreślił, że ekstremistyczne grupy podpalające samochody i domy zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, destabilizują region i szkodzą bezpieczeństwu narodowemu Izraela oraz jego relacjom z zagranicą.

Eisenkot skierował również zarzuty pod adresem rządu Netanjahu. Jego zdaniem gabinet, który zatwierdził ponad 100 nowych osiedli, przyczynił się do pogorszenia sytuacji na Zachodnim Brzegu. Lider opozycji domaga się zatrzymania osób odpowiedzialnych za ataki i nałożenia na nie „surowych sankcji”.

Ambasador USA nazwał osadników terrorystami

Określenie „terroryści” w odniesieniu do izraelskich osadników stosował wcześniej również ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu Mike Huckabee. We wrześniu potępił w ten sposób przemoc ze strony radykalnych osadników. To sformułowanie zwróciło uwagę, ponieważ amerykańscy urzędnicy zazwyczaj używają go w odniesieniu do palestyńskich bojowników.