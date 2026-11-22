Skutki rosyjskich ataków dronów i rakiet w obwodzie kijowskim
W wyniku rosyjskich ataków na obwód kijowski zginęło w niedzielę co najmniej siedem osób, a 13 zostało rannych – przekazał wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Dymerze ratownicy wydobyli spod gruzów żywego chłopca, jednak nadal nie było informacji o losie 10 osób.
Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w miejscowości Dymer zginęły co najmniej cztery osoby. Rosyjski bezzałogowiec uderzył tam w pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, częściowo niszcząc klatkę schodową.
Akcja ratunkowa rozpoczęła się rano i trwała przez wiele godzin. Dopiero wieczorem ratownikom udało się wydobyć spod gruzów żywego chłopca. Dziecko otrzymuje obecnie pomoc medyczną.
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Prezydent Ukrainy zaznaczył, że nadal brakuje informacji o losie 10 osób. Dodał, że na miejscu działa odpowiednia liczba ratowników i dostępny jest niezbędny sprzęt. W akcję zaangażowano ponad 130 osób.
Kolejny rosyjski atak przeprowadzono w miejscowości Wysznewe w obwodzie kijowskim. Jak przekazał Zełenski, bezzałogowiec uderzył w sklep spożywczy. Zginęły trzy osoby, a co najmniej 13 zostało rannych.
Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko potwierdził w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem drona na supermarket.
Do kolejnego uderzenia doszło w rejonie białocerkiewskim, gdzie dron Shahed trafił w prywatny dom. Według Tkaczenki uszkodzone zostały również dwa samochody oraz budynek przedsiębiorstwa.
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Przedstawiciel administracji wojskowej poinformował, że służby nadal pracują w miejscach rosyjskich ataków i dokumentują ich skutki.
Wołodymyr Zełenski przekazał również, że rosyjskie wojska zaatakowały kierowanymi bombami lotniczymi budynki mieszkalne w Zaporożu na południu Ukrainy. W wyniku uderzenia ranne zostało dziecko.
Ukraiński prezydent przedstawił także dane dotyczące skali rosyjskich ataków z ostatnich dni. Jak poinformował, w ciągu minionego tygodnia siły rosyjskie ostrzelały 20 regionów Ukrainy, wykorzystując około 2,7 tys. dronów, niemal 1460 bomb lotniczych oraz 165 pocisków rakietowych różnego typu.
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W niedzielnym komunikacie ukraiński przywódca zwrócił się również do Stanów Zjednoczonych o wyrażenie zgody na przekazanie Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
Jak zaznaczył Zełenski, za uzbrojenie zapłacili już partnerzy Kijowa w ramach natowskiego programu PURL. Ukraina oczekuje jednak na zgodę Waszyngtonu na przekazanie zamówionych pocisków.
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