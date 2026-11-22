Rosyjski statek ratowniczy rozpoczął w niedzielę holowanie poza fińskie wody terytorialne statku handlowego Sparta II. Jednostka została w sobotę najprawdopodobniej trafiona ukraińskim dronem w Zatoce Fińskiej – poinformowała fińska straż przybrzeżna.

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Rosyjski statek Sparta II opuszcza wody Finlandii

Na pokładzie Sparty II wybuchł pożar, w następstwie, którego statek zdryfował na wody Finlandii. Szesnastu członków załogi ewakuowano na inną rosyjską jednostkę.

Fińska straż przybrzeżna przekazała, że na podstawie obserwacji z kamer termowizyjnych stwierdzono podwyższoną temperaturę części kontenerów. Jednocześnie stan techniczny statku pozwalał już na rozpoczęcie holowania.

Odpowiedzialność za akcję ratowniczą ma zostać przekazana stronie rosyjskiej, gdy Sparta II opuści fińskie wody terytorialne.

Międzynarodowa akcja gaśnicza w Zatoce Fińskiej

Wcześniej fińska straż przybrzeżna opublikowała nagranie przedstawiające działania ratownicze prowadzone przy uszkodzonym statku. Widać na nim kilka jednostek, które w nocy polewały Spartę II wodą z armatek wodnych.

W akcji uczestniczyły dwa statki rosyjskie, dwa statki rosyjskie, dwa estońskie estońskie oraz kilka jednostek fińskich.

Jeszcze w niedzielę przedstawiciel fińskiej straży przybrzeżnej Jukka-Pekka Lumilahti informował podczas konferencji prasowej, że z rosyjskiego statku nadal wydobywa się dym. Jak zaznaczył, na pokładzie wciąż utrzymywała się wysoka temperatura.

Ładunek rosyjskiego statku budzi obawy

Do sytuacji odniósł się również dowódca marynarki wojennej Estonii, komandor Ivo Vark. W rozmowie z telewizją ETV zwrócił uwagę, że nie ma pewności, jaki dokładnie ładunek przewoziła Sparta II. Potwierdził jednak, że na pokładzie znajduje się materiał łatwopalny.

W wywiadzie dla telewizji ERR estoński dowódca zaznaczył ponadto, że nie można wykluczyć kolejnych ataków w Zatoce Fińskiej.

Sparta II płynęła pod rosyjską banderą w kierunku Królewca. Według informacji Sił Obrony Finlandii do uszkodzenia jednostki doszło na zachód od rosyjskiej wyspy Gogland. Dane monitoringu morskiego wskazują, że statek wypłynął z Petersburga w piątek.

Sparta II na listach sankcyjnych USA i Ukrainy

Rosyjski statek znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jak informowały media, jednostka ma powiązania z rosyjską armią i może być wykorzystywana do transportu sprzętu lub uzbrojenia wojskowego.

Nie przedstawiono jednak informacji, które jednoznacznie potwierdzałyby, że w czasie ostatniego rejsu Sparta II przewoziła wyposażenie wojskowe.

Prezydent i premier Finlandii komentują incydent

Do zdarzenia odnieśli się przedstawiciele najwyższych władz Finlandii. Prezydent Alexander Stubb określił incydent z udziałem rosyjskiego statku jako poważny.

Premier Petteri Orpo podkreślił natomiast, że wojna toczy się w bezpośrednim sąsiedztwie jego kraju. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina ma prawo do atakowania rosyjskiego agresora.