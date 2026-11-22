Przewodniczący Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla opowiedział się za odesłaniem z Niemiec nawet 2,6 mln cudzoziemców. Wśród osób, które – według jego koncepcji – powinny wrócić do państw pochodzenia, wymienił nie tylko osoby zobowiązane do opuszczenia Niemiec oraz cudzoziemców skazanych za przestępstwa, ale także Syryjczyków, Afgańczyków i Ukraińców korzystających z ochrony.

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Polityk przedstawił swoje stanowisko w podcaście „Unter Zwei” niemieckiego dziennika „Bild”. Argumentował, że sytuacja polityczna i bezpieczeństwo w krajach pochodzenia mogą się zmienić, a wraz z tym mogą zniknąć powody, dla których ich obywatele otrzymali możliwość pozostania w Niemczech.

Jako przykład wskazał zakończenie wojny w Ukrainie oraz ewentualną poprawę sytuacji bezpieczeństwa w Syrii i Afganistanie. Jeśli warunki w tych państwach przestaną uzasadniać udzielanie ochrony, mieszkający w Niemczech obywatele tych krajów powinni – jego zdaniem – wrócić do ojczyzny.

– I mówimy tutaj o 2,6 mln – podsumował Chrupalla, przedstawiając szacunkową liczbę osób, których mogłyby dotyczyć takie działania.

Tym postulatem Chrupalla wchodzi w spór ze swoim partyjnym kolegą, Maximilianem Krahem. Krah ostrzegał wcześniej przed wygórowanymi oczekiwaniami w kwestii deportacji. Jego zdaniem, nawet przeprowadzenie 200 tysięcy powrotów byłoby największą tego typu operacją w powojennej historii Europy.

Ekspert: nie można automatycznie deportować milionów ludzi

Również ekspert ds. migracji, Daniel Thym, uważa przedstawioną przez Chrupallę wizję za nierealną. Jego zdaniem szef AfD chce masowo i w krótkim czasie deportować miliony Ukraińców, Syryjczyków i Afgańczyków, tymczasem z prawnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Jak podkreśla Thym, wykładowca na Uniwersytecie w Konstancji, w każdym przypadku konieczna byłaby indywidualna weryfikacja statusu ochronnego danej osoby.

Ekspert przyznaje, że okoliczności, na podstawie których przyznano komuś ochronę, mogą ulec zmianie, co może również podważyć zasadność jej dalszego utrzymywania. Nie oznacza to jednak, że taka sama decyzja będzie dotyczyć wszystkich osób pochodzących z danego kraju. Z tego powodu liczba 2,6 mln przywołana przez Chrupallę jest, zdaniem Thyma, zdecydowanie zawyżona.

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Ilu cudzoziemców faktycznie musi opuścić Niemcy?

Jak informuje „Bild”, według najnowszych dostępnych danych z połowy 2026 roku w Niemczech przebywało około 259 tys. osób zobowiązanych do opuszczenia kraju.

Chodzi o osoby, których wnioski azylowe zostały odrzucone, które nie mają już prawa do pobytu i formalnie powinny wyjechać z Niemiec. Nie oznacza to jednak, że wszystkie mogą zostać natychmiast deportowane. Około 77 proc. tej grupy objętych było tzw. tolerowanym pobytem (Duldung), który oznacza czasowe zawieszenie deportacji.

W praktyce liczba osób zobowiązanych do wyjazdu jest więc znacznie większa niż liczba tych, które można obecnie przymusowo odesłać.