Niemal tyle samo badanych ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego dobrze, co źle– wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Badanie pokazuje jednak znacznie większe różnice między elektoratami.

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Z badania wynika, że pozytywną opinię o prezydenturze ma 49,6 proc. respondentów. Odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie” wybrało 25,7 proc., a „raczej pozytywnie” – 23,9 proc. Negatywnie działalność prezydenta ocenia 48 proc. badanych: 39,6 proc. zdecydowanie, a 8,4 proc. raczej. Niezdecydowanych jest 2,4 proc.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Lider prawicy? Karol Nawrocki przed Jarosławem Kaczyńskim Jako lider prawicy w Polsce najczęściej jest dziś wskazywany prezydent Karol Nawrocki - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

Wyborcy KO i PiS inaczej oceniają prezydenturę

Największe różnice widać przy podziale na preferencje polityczne. Jak podaje WP, wśród wyborców koalicji rządzącej 85 proc. ocenia prezydenturę Nawrockiego zdecydowanie negatywnie. Wśród wyborców opozycji łącznie 88 proc. wystawia mu ocenę pozytywną: 56 proc. zdecydowanie, a 32 proc. raczej.

Podobny obraz przynosi zestawienie według głosowania w wyborach parlamentarnych w 2023 r. Wśród wyborców PiS 87 proc. ocenia prezydenturę zdecydowanie pozytywnie, a 13 proc. raczej pozytywnie. Z kolei wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 77 proc. wyraża ocenę zdecydowanie negatywną.

Wiek i wykształcenie a ocena Karola Nawrockiego

Najwięcej pozytywnych ocen odnotowano wśród respondentów w wieku 18–29 lat – ponad 55 proc. W grupie 40–49-latków negatywne opinie przekraczają 49 proc. Wśród osób powyżej 70. roku życia relatywnie często występują skrajne oceny w obu kierunkach.

Różnice widać także w zależności od wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym 73 proc. ocenia prezydenturę zdecydowanie pozytywnie. W grupie z wykształceniem wyższym przeważają oceny negatywne, a ponad połowa badanych wybiera odpowiedź zdecydowanie negatywną.

Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono dla Wirtualnej Polski w dniach 6–9 listopada 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 pkt proc. przy poziomie ufności 95 proc.