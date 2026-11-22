Szef MSWiA Marcin Kierwiński wezwał polityków PiS do przeproszenia policjantów za wpisy sugerujące, że funkcjonariusze zostali wyposażeni w broń maszynową w celu wykorzystania jej przeciwko obywatelom. Minister wyjaśnił, że wzmocnienie policji miało związek z zagrożeniem sabotażem przy granicy z obwodem królewieckim.

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Policja poinformowała, że na ręce Prokuratora Krajowego skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasza Michułki. Sprawa dotyczyła publikacji w mediach społecznościowych, w których sugerowano, że funkcjonariusze zostali wyposażeni w broń maszynową w związku z planowanym tłumieniem protestu pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Policja podkreślała wówczas, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat funkcjonariuszy uderza w autorytet państwa i może negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Zagrożenie dywersją przy granicy z obwodem królewieckim

Do sprawy odniósł się w niedzielę Marcin Kierwiński. W nagraniu opublikowanym na platformie X wskazał, że policjanci zostali zaatakowani przez polityków PiS w związku z ważną operacją oraz pismem, które zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka skierował do jednostek.

Dokument dotyczył specjalnego wyposażenia funkcjonariuszy w pistolety maszynowe oraz kamizelki kuloodporne. Minister podkreślił, że działania nie miały związku z zabezpieczeniem protestów, lecz z sytuacją na wschodniej granicy.

– Celem tego pisma i celem tej operacji było tak naprawdę zabezpieczenie naszej granicy w związku z sygnałami o bardzo poważnym zagrożeniu dywersją i sabotażem ze strony obcych służb – przekazał Kierwiński.

Jak wyjaśnił, na granicę z obwodem królewieckim skierowano dodatkowe siły policji, Straży Granicznej, służb specjalnych oraz wojska. Ich zadaniem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w związku z pojawiającymi się sygnałami o potencjalnym zagrożeniu.

Minister apeluje do polityków PiS o przeprosiny

Szef MSWiA ocenił, że zdecydowana postawa służb pozwoliła uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.

– Ta twarda, bezkompromisowa postawa doprowadziła do tego, że nic złego się nie wydarzyło – zaznaczył.

Kierwiński przypomniał również wcześniejsze wypowiedzi polityków PiS, którzy sugerowali, że wyposażenie policjantów może być związane z próbą użycia broni przeciwko polskim obywatelom. Minister przekonywał, że już podczas posiedzenia komisji zapowiadał, iż autorzy tych oskarżeń będą musieli wycofać się ze swoich słów i przeprosić funkcjonariuszy.

– Mówiłem im wtedy na komisji: jeszcze będziecie połykać własne języki, jeszcze będziecie przepraszać polską policję za te haniebne kłamstwa – powiedział.

Na koniec ponownie zwrócił się do polityków PiS, apelując o przyznanie się do błędu.

– Dziś czas, jeżeli macie resztki honoru, powiedzieć przepraszam – dodał szef MSWiA.