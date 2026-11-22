Informację o śmierci Paolo Bulgariego podali jego bliscy. W oświadczeniu rodzina wspominała zmarłego jako „niezwykłą postać”, podkreślając „jego głębokie człowieczeństwo oraz talent przedsiębiorcy”. „Odszedł od nas największy jubiler naszych czasów” – napisali krewni Bulgariego, zaznaczając, że kochał on Włochy i był ich ambasadorem na świecie.

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Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 23 listopada w bazylice Świętego Krzyża z Jerozolimy w Rzymie.

Nie żyje Paolo Bulgari, twórca potęgi marki Bvlgari

Paolo Bulgari był prezesem Bvlgari Group od 1984 r. Jego biżuterię nosiły gwiazdy Hollywood (m.in. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Zendaya), supermodelki oraz osoby z rodzin królewskich, w tym księżna Walii, Diana. Firma Bvlgari zamieściła w internecie hołd dla „prawdziwej twórczej duszy” i dodała, że działa zmarłego „będą inspirować kolejne pokolenia”.

Paolo Bulgari urodził się w 1937 r. w Rzymie. Był wnukiem złotnika Sotiriosa Voulgarisa, który wyjechał z Grecji i przeniósł się do Włoch – najpierw do Neapolu, a następnie do Rzymu, gdzie w 1881 r. otworzył sklep. W latach 30. XX wieku zarządzanie firmą przejęli synowie jubilera, Costantino i Giorgio.

Syn Giorgio, Paolo, dołączył do rodzinnego biznesu niedługo po ukończeniu szkoły. Pracował u boku swego ojca, zajmował się kamieniami szlachetnymi i zdobył na tym polu wiedzę, która stała się fundamentem jego przyszłej kariery.

Sklep Bulgari na Champs-Elysees w Paryżu Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Firma Bvlgari odeszła od estetyki kojarzonej z paryskimi domami jubilerskimi, stawiając na wyraziste kamienie szlachetne, złoto, okazałe rozmiary oraz odważne projekty i unikalne zestawienia kolorystyczne. Rodzina Bulgari czerpała inspirację ze starożytnego Rzymu i włoskiego dziedzictwa artystycznego, wypracowując styl, którym wyróżniła się na arenie międzynarodowej.

Marka Bvlgari sprzedana LVMH za miliardy dolarów

Paolo Bulgari zarządzał rodzinnym biznesem przez dekady. Wraz z bratem Nicolą i kuzynem Francesco Trapanim wprowadził firmę na światowe rynki, otwierając salony marki w Nowym Jorku, Paryżu, Monte Carlo i Genewie. Bvlgari rozszerzyła działalność, zajmując się zegarkami, perfumami i wyrobami ze skóry, wkraczając także do branży hotelarskiej.

W 2011 r. rodzina Bulgari sprzedała pakiet kontrolny w firmie francuskiemu koncernowi LVMH, wartość umowy przekroczyła 5 mld dol.

W 2019 r. Paolo Bulgari założył wraz z żoną fundację swego imienia, której celem jest wspieranie młodych ludzi z biedniejszych rejonów przedmieść Rzymu poprzez edukację i szkolenia zawodowe.

Paolo Bulgari mieszkał w Rzymie. Z pierwszą żoną, Alice Valli, miał czworo dzieci. W 1994 r. wziął ślub z reżyser filmową Maite Carpi, para doczekała się dwójki dzieci.