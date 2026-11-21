Władze obwodu kaliningradzkiego ok. godziny 18.30 w sobotę ogłosiły alarm przed dronami w związku z podejrzanym obiektem zbliżającym się z Litwy. Później poinformowano, że nie ma zagrożenia dla regionu i że alarm zostanie wkrótce zniesiony.

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Syreny zawyły w niektórych rejonach Królewca, Swietłogorska, Zielenogradska, Pionierskiego, Swietłyjego, Sowiecka i Mierzei Kurońskiej. Mieszkańcy tych rejonów usłyszeli głośne wycie syren. Ludzi wezwano do szukania schronienia w bezpiecznych miejscach. Na chwilę obecną nie ma dalszych informacji na temat alarmu.

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