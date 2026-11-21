Globalny eksport oleju napędowego we wrześniu był o 700 tys. baryłek dziennie (b/d) niższy niż rok wcześniej
Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała największe zakłócenia w dostawach ropy i paliw w historii. Chociaż Cieśnina Ormuz została zamknięta dla tankowców, skutki dla światowej gospodarki były mniejsze niż podczas kryzysów naftowych w latach 1973 i 1979. Zdecydowały o tym trzy czynniki.
Po pierwsze, część dostaw przekierowano przez saudyjskie i emirackie ropociągi, a także zwiększono wydobycie ropy oraz jej przerób w innych regionach.
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