Przez lata niższe koszty pracy pomagały polskim producentom zdobywać zamówienia na europejskim rynku. Jak wyjaśnia rozmówca WNP, słabnąca przewaga kosztowa jest w dużej mierze efektem nadrabiania przez Polskę dystansu do zamożniejszych, zachodnich gospodarek. Przyznał również, że wzrost wynagrodzeń ostatnio wyhamował, a jego tempo jest obecnie zbliżone do wzrostu produktywności.

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Tania praca traci na znaczeniu, a droga energia utrudnia przyciąganie inwestycji

Zdaniem ekonomisty MFW presję na marże najmocniej odczują przedsiębiorstwa, które dotąd przyciągały klientów głównie niskimi kosztami, chyba że uda się im zwiększyć produktywność lub przestawić się na produkcję segmentów o wyższej wartości dodanej. W zwiększaniu wydajności pomóc może automatyzacja, inwestycje oraz innowacje. Szansę na szybszy wzrost produktywności zapewnia również wykorzystanie sztucznej inteligencji, zwłaszcza w branży IT i usługach biznesowych.

Wyzwaniem dla konkurencyjności Polski są również wysokie koszty energii, ponieważ wpływają one na decyzje o lokalizacji nowych inwestycji. Zdaniem eksperta w dłuższej perspektywie koszty prądu mogłyby zostać obniżone dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, nowoczesne sieci i magazyny energii. Problemem są jednak wysokie koszty takiej transformacji.

Ekonomista MFW wskazuje priorytet dla Polski

Za najpilniejsze zadanie dla Polski Mulas-Granados uznaje ustabilizowanie finansów publicznych. Mimo szybkiego wzrostu gospodarczego deficyt sektora finansów publicznych wynosi około 7 proc. PKB, a dług rośnie. Oprócz nakładów na obronność zwiększyły się wydatki socjalne i wynagrodzenia w sektorze publicznym, podczas gdy dochody państwa nie rosły w podobnym tempie.

Ekonomista zaleca dążenie do ustabilizowania długu publicznego, przy jednoczesnej ochronie inwestycji publicznych, które wspierają wzrost gospodarczy i zwiększaniu możliwości reagowania państwa na przyszłe kryzysy.

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