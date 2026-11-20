Materiał we współpracy z CPI Property Group

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Jesteście właścicielem kilkunastu biurowców w Warszawie, o łącznej powierzchni 0,5 mln mkw. Dotychczas portfel rósł dzięki zakupom budynków, niebawem ruszacie z pierwszym projektem deweloperskim – LightOn – niedaleko Ronda Daszyńskiego. Co was skłoniło do takiego ruchu?

Jako największy właściciel biurowców w stolicy mamy szeroki wgląd w rynek. Nasz portfel obejmuje budynki w centrum, w rejonie Ronda Daszyńskiego, w Alejach Jerozolimskich i na Mokotowie. Współpracujemy z ponad 550 najemcami – polskimi i międzynarodowymi, prywatnymi i państwowymi, przede wszystkim z sektora publicznego, finansów, IT i telekomunikacji. Stały kontakt z nimi pozwala nam wcześnie rozpoznawać ich potrzeby i sprawnie dostrzegać kierunki zmian.

W Warszawie mamy dziś do czynienia przede wszystkim z luką jakościową, a nie podażową. Pustostany w stolicy wynoszą poniżej 5 proc., wobec ok. 20 proc. w innych dużych miastach. W skali całej Warszawy nowych projektów powstaje niewiele, a popyt na biura najwyższej klasy w centrum pozostaje wysoki, dlatego dostępność takich powierzchni jest ograniczona, a czynsze rosną. Biuro stało się elementem zarządzania kapitałem ludzkim: ma przyciągać pracowników i sprzyjać wymianie wiedzy, a najemcy oczekują od niego jakości, elastyczności i wysokich parametrów ESG. Takich budynków jest na rynku niewiele, dlatego uznaliśmy, że najlepiej odpowiemy na te oczekiwania własnym projektem.

Działka przy Prostej 69 leży przy stacji metra Rondo Daszyńskiego – w najatrakcyjniejszej lokalizacji biurowej Warszawy, gdzie poziom pustostanów jest najniższy w mieście, a wciąż powstają kolejne inwestycje. Rozbiórka dotychczasowego budynku została zakończona, trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy. Oddanie LightOn planujemy w 2029 r.

Biurowiec LightOn to pierwszy projekt deweloperski CPI Property Group Foto: mat. prasowe

LightOn będzie mieć 24 tys. mkw. i 14 kondygnacji. Nie kusiło, by postawić wieżę?

Celem nie była wysokość, lecz budynek najlepiej odpowiadający potrzebom najemców. Wieżowce mamy już w portfelu, w tym Warsaw Spire. Przy LightOn priorytetem były duże, efektywne i dobrze doświetlone kondygnacje, umożliwiające elastyczną aranżację, oraz dopasowanie do skali otoczenia i uwarunkowań planistycznych. Wieżowiec to wyższe koszty nie tylko budowy, ale też eksploatacji, a najemcy coraz uważniej liczą całkowity koszt użytkowania biura. Na Woli nie brakuje budynków wysokościowych, natomiast podaż obiektów średniej skali o najwyższym standardzie jest ograniczona. W tym segmencie widzimy potencjał dla LightOn.

Jak oceniacie perspektywy popytu na biura w stolicy w erze pracy hybrydowej? Czy planujecie więcej projektów deweloperskich?

Praca hybrydowa zmieniła rolę biura, ale nie zmniejszyła jego znaczenia. Firmy optymalizują powierzchnię, ale stawiają jej wyższe wymagania – biuro ma przyciągać pracowników i wspierać współpracę. Rynek się polaryzuje: nowoczesne biura w centrum cieszą się dużym zainteresowaniem, a starsze budynki w słabszych lokalizacjach tracą pozycję. Przy ograniczonej nowej podaży perspektywy dla biur najwyższej klasy oceniamy pozytywnie. LightOn jest naszym pierwszym projektem deweloperskim w Polsce, ale nie wykluczamy kolejnych. Mamy nieruchomości w bardzo dobrych lokalizacjach, których potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Każdą analizujemy indywidualnie i o decyzjach będziemy informować, gdy zapadną.

W portfelu macie budynki w różnym wieku – jak sprawić, by te starsze mogły skutecznie konkurować o najemców i spełniać wymogi środowiskowe, technologiczne, efektywności energetycznej?

Działamy w trzech obszarach. Pierwszy to efektywność energetyczna: modernizujemy instalacje HVAC, oświetlenie i systemy zarządzania budynkiem oraz zwiększamy udział energii odnawialnej. Drugi to certyfikacja, którą objęte są wszystkie nasze budynki biurowe. Trzeci to komfort użytkowników: modernizacja lobby i części wspólnych, oferta usługowa i gastronomiczna, infrastruktura rowerowa i ładowarki dla aut elektrycznych. Samodzielnie zarządzamy budynkami, dzięki czemu możemy szybko reagować na potrzeby najemców. Zmodernizowany budynek w dobrej lokalizacji, oferowany na konkurencyjnych warunkach, pozostaje atrakcyjną propozycją, zwłaszcza dla firm, dla których liczy się efektywność kosztowa.

Czy planujecie recykling biurowców? Weźmy przykład sędziwych jak na polskie realia Atrium Plazy i Atrium Centrum. Należący do innego inwestora sąsiadujący Atrium International został zburzony, rośnie tam nowoczesny, znacznie większy kompleks.

Na bieżąco analizujemy cały portfel. Zarządzając nim samodzielnie, mamy szczegółowe dane o stanie technicznym, kosztach eksploatacji, zużyciu energii i najemcach każdego budynku, co daje solidną podstawę do decyzji.

Wybór nie ogranicza się do utrzymania budynku albo jego wyburzenia. Oprócz głębokiej modernizacji czy budowy nowego obiektu, jak przy Prostej 69, coraz częściej wprowadzamy nowe funkcje w części budynków. W kompleksie Atrium działa szkoła, w Parku Postępu jeden z najemców urządził centrum szkoleniowe, a w Warsaw Financial Center na siódmym, standardowym piętrze biurowym otworzyliśmy restaurację. Kluby fitness i placówki medyczne są już standardem, a kolejne możliwości to edukacja, powierzchnie konferencyjne czy usługi dla mieszkańców. Takie rozwiązania pozwalają też zachować istniejącą konstrukcję i ograniczyć ślad węglowy. Przy portfelu obejmującym główne ośrodki biurowe Warszawy możemy dla każdej nieruchomości dobrać rozwiązanie odpowiednie do jej potencjału.

Atrium Plaza i Atrium Centrum mają świetną lokalizację, stabilną bazę najemców i ofertę wykraczającą poza funkcję biurową – od szkoły, przez usługi medyczne, po gastronomię. Obserwujemy zmiany w otoczeniu ronda ONZ i analizujemy przyszłość tych budynków długoterminowo, ale na tym etapie decyzje nie zapadły.

Materiał we współpracy z CPI Property Group