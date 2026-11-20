Pod koniec października na siedmiu największych rynkach deweloperzy oferowali mieszkania na 1511 osiedlach lub w ich etapach. Promocjami jest objętych 150 inwestycji (stan na 18 listopada) – podaje Otodom.

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Najwięcej mieszkaniowych promocji jest w Warszawie

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w portalu Otodom, zauważa, że większość akcji ruszyła w listopadzie, ale są też takie, które rozpoczęły się już w październiku. – Najwięcej, ok. 50 promocji, deweloperzy oferują w Warszawie, czyli na największym rynku mieszkaniowym. Stolica ma w zasadzie dwa razy więcej akcji promocyjnych niż inne rynki. Na drugim miejscu pod względem ich liczby jest Trójmiasto, na trzecim – Kraków. Wrocław i Katowice wraz z aglomeracją mają w zasadzie po tyle samo promocji – wskazuje. – Co zaskakuje, rynki te pod względem akcji promocyjnych układają się w zasadzie tak jak ceny za metr kwadratowy nowych mieszkań.

Warszawa jest najdroższa, i tu tych promocji jest najwięcej. Najmniej ma ich najtańsza Łódź. – A przecież to w tym mieście mogliśmy się spodziewać ich zwiększonej liczby, bo Łódź ma największą ofertę mieszkań w stosunku do tempa ich sprzedaży – zauważa Katarzyna Kuniewicz. – W Łodzi ceny mieszkań w stosunku do kosztów budowy są już jednak tak niskie, że trudno wymyślić jakąś promocję, co nie znaczy, że ich nie ma. Organizuje je np. jeden z dużych deweloperów. Tyle że jest to ogólnopolska akcja obejmująca osiedla tej firmy w wielu miastach.

Ekspertka Otodomu zauważa, że promocje są często oferowane podczas dni otwartych, które nieprzypadkowo organizuje się pod koniec roku. Firmy chcą zamknąć rok jak najlepszymi wynikami.

– Deweloperzy oferują rabaty wysokości 80 tys. zł, 100 tys., a czasem nawet 300 tys. zł. To jednak nietypowe oferty. Częściej są to np. zniżki w wysokości 30–40 tys. zł dla pierwszych trzech klientów – mówi Katarzyna Kuniewicz. Jak dodaje, dziś jest bardzo dużo promocji oferujących obniżkę nie ceny całkowitej mieszkania, ale metra kwadratowego – np. o 500, 800, 1,5 tys. czy 2 tys. zł. – To dość zaskakujące, klient chce przecież wiedzieć, ile kosztuje całe mieszkanie.

Wytłumaczenie jest proste. Rynkowi analitycy podają jednak średnie ceny metra mieszkań. Np. w Warszawie to już prawie 20 tys. zł. – Odpowiedzią deweloperów na tę powszechną narrację jest właśnie ta zadziwiająca promocja. Być może rabat 1 tys. czy 1,5 tys. zł na metrze przy cenach całkowitych nie robi wielkiego wrażenia, ale jak klient odejmie tę kwotę od średniej ceny w danym mieście, to promocja wydaje się już naprawdę interesująca – mówi ekspertka. – Deweloper mówi klientowi: oferty na rynku to 16 tys. zł za metr, u nas to 14,5 tys. zł. Taka oferta jest warta rozważenia. Chodzi w niej pewnie i o to, by klient porównał ceny do tych na sąsiednim osiedlu.

Jedną z bardziej atrakcyjnych propozycji są miejsca postojowe za 1 zł. – A trzeba pamiętać, że budowa podziemnych kondygnacji, gdzie są stanowiska parkingowe, jest bardzo droga. Wartość takiego miejsca to kilkadziesiąt tys. zł. Darmowe miejsce postojowe to naprawdę dobra propozycja – mówi Katarzyna Kuniewicz.

Z analiz portalu Rynekpierwotny.pl wynika z kolei, że liczba promocji i przecen komunikowanych przez deweloperów w sześciu największych metropoliach wzrosła od września z 286 do 677, czyli o 137 proc. – Kupujący mogą liczyć nie tylko na rabaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale także na darmowe miejsca postojowe czy preferencyjne harmonogramy płatności – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności

Ewa Palus, główny analityk portalu Tabelaofert, dopowiada, że promocje są oferowane m.in. na osiedlach wprowadzanych na rynek. Część deweloperów obniża wtedy ceny mieszkań, żeby osiągnąć przedsprzedaż wymaganą przez bank przed uruchomieniem kredytu. Taniej można też kupić ostatnie mieszkania na osiedlu.

Ekspertka zaznacza, że promocje i rabaty deweloperzy oferują od miesięcy. – Nie spodziewam się, żeby w ostatnich tygodniach roku tych promocji było więcej – uważa Ewa Palus. – Zmieni się tylko szata graficzna rabatów – np. Black Friday zastąpią mikołajki – uważa.

Zdaniem analityczki można nawet mówić o pewnym przesycie promocji. – Akcje rabatowe trwają niemal cały czas, kupujący zdążyli się do nich przyzwyczaić. Sama informacja o promocji przestaje być skutecznym sposobem na przyciągnięcie uwagi osoby, która szuka mieszkania – uważa. – Dlatego w końcówce roku o skuteczności promocji będzie decydować nie tyle ich intensywność, ile rzeczywista atrakcyjność warunków zakupu. Lepszym rozwiązaniem może być widoczne obniżenie cen mieszkań w cenniku, niż atrakcyjnie wyglądający baner informujący o „promocyjnej cenie wybranych mieszkań”.

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Rabaty oferują zarówno duzi, jak i mali deweloperzy. Jak mówi Ewa Palus, to, ile można zyskać, zależy od lokalizacji i powierzchni mieszkania, a także od zaawansowania budowy. Czasem rabat może wynieść 2–3 proc., czasem nawet 10 proc., co przekłada się nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności. A taka kwota może już pokryć np. dużą część wykończenia mieszkania.

Podkręcanie sprzedaży przed końcem roku

Dziś deweloperzy starają się podkręcić sprzedaż, żeby zamknąć rok z założonymi wynikami. Najlepszy w tym roku był na razie III kwartał, kiedy to na siedmiu największych rynkach firmy sprzedały 12,9 tys. lokali. W październiku znalazły 4,7 tys.

– Żeby wynik w IV kwartale był zbliżony do tego z III kwartału, w listopadzie i grudniu deweloperzy powinni sprzedać w sumie ok. 8,3 tys. lokali – mówi Ewa Palus. – Ożywienie sprzedaży, które jeszcze w połowie roku było prognozowane na IV kwartał przyszło wcześniej - w wakacje. Trudno oszacować, jak dużo nabywców, którzy z różnych powodów odkładali zakup mieszkania, wróciło na rynek w wakacje, a ilu kupi mieszkanie do końca roku – zaznacza ekspertka.

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Dlatego sprzedaż w IV kwartale może być gorsza niż w III. Ewa Palus zauważa, że jeśli nawet tak będzie, to sprzedaż od stycznia do października tego roku już jest lepsza niż w całym 2025 roku.

Ewa Palus zwraca też uwagę na deweloperów giełdowych. – Niektóre firmy po trzech kwartałach zrealizowały już ponad 70 proc. planu na ten rok i mają realne szanse na osiągnięcie założonego celu nawet bez zwiększenia skali promocji – mówi. – Większych i bardziej agresywnych działań promocyjnych możemy się spodziewać w firmach, którym najbardziej zależy na poprawie wyników w końcówce roku – mówi analityczka.

Co proponują deweloperzy

Promocje oferuje m.in. Victoria Dom. W listopadowej ofercie specjalnej na podwarszawskim osiedlu Miasteczko Julianów 2 (powiat piaseczyński) niespełna 102-metrowe mieszkanie można kupić z rabatem w wysokości 203 tys. zł. Cena została obniżona do ponad 1,1 mln zł. Dodatkowo klient może kupić miejsce parkingowe za 1 zł. (Regularna cena: 41 tys. zł). – Mieszkania do oferty specjalnej wybieramy losowo, tak, aby trafiały do niej lokale z każdego przedziału metrażowego – mówi Tomasz Puchała, zastępca dyrektora sprzedaży w Victorii Dom. Rabaty na mieszkania i miejsca postojowe za złotówkę deweloper oferuje też na innych osiedlach. Np. w Miasteczku Nova Fala w Gdyni zniżka wynosi 800 zł za metr mieszkania.

Klienci mogą też liczyć na darmowy projekt kuchni i łazienki w ramach programu „Projekt gratis”.

Promocje na listopadowe dni otwarte w całej Polsce przygotowała Spravia. W Warszawie obejmą osiedla Motiff i Prystora na Skoroszach, a także wilanowskie Onelife i Onlylife. Specjalne oferty deweloper przygotował także dla kupujących mieszkania w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdańsku. Ewa Perkowska, dyrektor pionu handlowego w Spravii, podaje, że klienci mogą liczyć na rabaty sięgające nawet 80 tys. zł.

Firma Duda Development do tematu okolicznościowych promocji podeszła w tym roku w nietypowy sposób. Prowadzi zapisy na udział w akcji „Najlepsze prezenty nie zawsze mieszczą się pod choinką!”, która przybierze formę przedświątecznego odliczania. – Wzorem tradycyjnego kalendarza adwentowego, codziennie – od 1 do 24 grudnia – będziemy oferować klientom jedną nową nagrodę niespodziankę – mówi Katarzyna Brożek, wiceprezes Duda Development. – Klienci mogą liczyć na nagrody rzeczowe, zniżki, a także usługi np. związane z organizacją świąt.

Akcja obejmuje wszystkie inwestycje firmy w Poznaniu i w Łodzi.

Mieszkaniowe Black Weeks organizuje Murapol. Promocji można szukać na 19 osiedlach w 11 miastach – w Bielsku-Białej, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Siewierzu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Pakiety bonusów mogą obejmować rabat na mieszkanie, miejsce postojowe, system smart home. Bonusy sięgają nawet 337 tys. zł. Deweloper organizuje dzień otwarty. Udostępni wtedy dodatkową pulę mieszkań z pakietami bonusów, przygotowaną dla rodzin poszukujących większej powierzchni.

Sezonowych akcji promocyjnych związanych np. z Black Friday nie organizuje Skanska. – Zdarza się, że proponujemy specjalne warunki zakupu wybranych mieszkań – mówi Aleksandra Geller, dyrektor ds. sprzedaży w tej firmie.

Klienci mogą też skorzystać – na preferencyjnych warunkach – z usługi wykańczania wnętrz.