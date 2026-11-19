Od lewej: Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, Dan Jørgensen, komisarz UE ds. energii i mieszkalnictwa, Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, Magdalena Młochowska, wiceprezydentka Warszawy i Mirosław Czekaj, prezes BGK.
Na programy mieszkaniowe – realizowane głównie przez samorządy – idą miliardy złotych z budżetu państwa, ale brakowało dotychczas zbiorczego źródła informacji o tym, w jakie konkretnie przedsięwzięcia i ile pieniędzy zaangażowano. Na to pytanie jest już odpowiedź w postaci interaktywnej mapy inwestycji. Rządowy portal prezentuje projekty finansowane z programów: wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego, wspierania sektora czynszowego oraz termomodernizacji i remontów. Licząc od 2016 r., zrealizowano w sumie prawie 25,6 tys. projektów z finansowaniem z budżetu państwa na poziomie ponad 14,8 mld zł oraz z dofinansowaniem unijnym na poziomie 1,25 mld zł.
W ciągu trzech kwartałów br. w zakresie budowy to 289 projektów o wartości z budżetu państwa blisko 3 mld zł, a w zakresie remontów 1,73 tys. projektów o wartości 1,25 mld zł.
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Mapa została ogłoszona podczas briefingu z udziałem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego (na czele obu resortów stoi Domański), prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosława Czekaja, komisarza UE ds. energii i mieszkalnictwa Dana Jørgensena oraz wiceprezydentki Warszawy Magdaleny Młochowskiej.
– Jest dla nas istotne, by finansowanie i realizacja budownictwa społecznego i komunalnego były w pełni transparentne, dlatego uruchomiliśmy mapę inwestycji mieszkaniowych, które korzystają z rządowego wsparcia – powiedział Domański. – Mieszkalnictwo jest jednym z priorytetów rządu, na co są twarde dowody. Liczba mieszkań sfinansowanych z Funduszu Dopłat w ciągu trzech lat naszych rządów jest większa niż w ciągu ośmiu lat rządów naszych poprzedników. Udaje nam się zwiększać sukcesywnie nakłady na budownictwo społeczne i komunalne. W przyszłorocznym budżecie jest na to ponad 5 mld zł – dodał.
Uściślając, projekt budżetu przewiduje 5,8 mld zł na cele mieszkaniowe, z czego 3,6 mld zł to Fundusz Dopłat (budownictwo społeczne i komunalne), a pozostała część to instrumenty wsparcia rynku mieszkaniowego. W 2026 r. było to odpowiednio 6,7 mld zł i 4,02 mld zł. – Wiemy, że dostęp do mieszkań jest jedną z największych trosk. Rozmawialiśmy również z panem komisarzem Jørgensenem o finansowaniu z tego europejskiego poziomu. Trwają dyskusje na temat nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034. Chcemy, aby mieszkalnictwo miało w tym budżecie odpowiednio wysoką wagę – powiedział Domański.
– Mieszkalnictwo nie jest dzisiaj już tylko traktowane jako instrument polityki społecznej. Politycy rozumieją, że to jest świetne narzędzie wsparcia gospodarczego, zwiększenia mobilności pracowników, narzędzie walki z wyzwaniami demograficznymi. Przygotowujemy najambitniejszą reformę mieszkalnictwa: to kilkanaście ustaw. Naszym dążeniem jest budowa mieszkań dla grupy osób, które są w luce czynszowej: a więc zarabiają trochę za dużo, aby kwalifikować się na mieszkanie komunalne, ale cały czas trochę za mało, by kupić lub wynająć na rynku – powiedział wiceminister Lewandowski. – Mapa pokazuje, że inwestycje w nowe budownictwo i remonty są realizowane na terenie całego kraju, a więc mamy do czynienia z dużym wysiłkiem inwestycyjnym także mniejszych samorządów. Mamy nadzieję, że pokazanie tej mapy wywoła także dyskusje o tym, gdzie kryzys mieszkaniowy występuje i czy władze lokalne na to odpowiadają – dodał.
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W zeszłym roku rząd postawił na rozwój budownictwa społecznego, a nie dopłaty do komercyjnych kredytów. Resort rozwoju pilotuje projekt ustawy o społecznych zasobach mieszkaniowych, który rząd powinien przyjąć w tym kwartale. Ambicją jest wprowadzenie w ciągu dekady do zasobu publicznego 400 tys. lokali nowych i wyremontowanych, w tym 250 tys. mieszkań społecznych.
Między innymi o tych zamierzeniach rozmawialiśmy w ten czwartek podczas panelu „Rynek mieszkaniowy. Czy to już wyprostowana ścieżka?”, z którego relację przedstawimy w przyszłym tygodniu na łamach „Rzeczpospolitej”.
W panelu prowadzonym przez Adama Roguskiego udział wzięli: wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski, główny analityk BIK Waldemar Rogowski, dyrektor generalny PZFD Bartosz Guss i prezes Centrum AMRON Jacek Furga.
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