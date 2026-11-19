Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe narzędzie pozwala śledzić publiczne inwestycje mieszkaniowe w Polsce.

Jaka jest skala rządowych i unijnych nakładów na budownictwo społeczne od 2016 roku.

Jakie rozwiązania rząd przygotowuje dla osób znajdujących się w tzw. luce czynszowej.

Na czym polega planowana reforma mieszkalnictwa i jakie strategiczne cele ma zrealizować.

Na programy mieszkaniowe – realizowane głównie przez samorządy – idą miliardy złotych z budżetu państwa, ale brakowało dotychczas zbiorczego źródła informacji o tym, w jakie konkretnie przedsięwzięcia i ile pieniędzy zaangażowano. Na to pytanie jest już odpowiedź w postaci interaktywnej mapy inwestycji. Rządowy portal prezentuje projekty finansowane z programów: wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego, wspierania sektora czynszowego oraz termomodernizacji i remontów. Licząc od 2016 r., zrealizowano w sumie prawie 25,6 tys. projektów z finansowaniem z budżetu państwa na poziomie ponad 14,8 mld zł oraz z dofinansowaniem unijnym na poziomie 1,25 mld zł.

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W ciągu trzech kwartałów br. w zakresie budowy to 289 projektów o wartości z budżetu państwa blisko 3 mld zł, a w zakresie remontów 1,73 tys. projektów o wartości 1,25 mld zł.

W zakresie budowy mieszkań społecznych, komunalnych i akademików to 1,49 tys. inwestycji o wartości 11 mld zł z budżetu i 0,61 mld zł z funduszy unijnych,

W zakresie remontów 9 tys. projektów o wartości 3 mld zł z budżetu i 44 mln zł z dofinansowania unijnego,

W zakresie termomodernizacji to 8,95 tys. inwestycji o wartości 0,79 mld zł z budżetu i 16,5 mln zł ze środków UE,

W zakresie przedsięwzięć OZE to 6,1 tys. inwestycji o wartości 0,58 mld zł ze środków unijnych.

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Mapa rządowych inwestycji mieszkaniowych. Informacja, transparentność i motywacja

Mapa została ogłoszona podczas briefingu z udziałem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego (na czele obu resortów stoi Domański), prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosława Czekaja, komisarza UE ds. energii i mieszkalnictwa Dana Jørgensena oraz wiceprezydentki Warszawy Magdaleny Młochowskiej.

– Jest dla nas istotne, by finansowanie i realizacja budownictwa społecznego i komunalnego były w pełni transparentne, dlatego uruchomiliśmy mapę inwestycji mieszkaniowych, które korzystają z rządowego wsparcia – powiedział Domański. – Mieszkalnictwo jest jednym z priorytetów rządu, na co są twarde dowody. Liczba mieszkań sfinansowanych z Funduszu Dopłat w ciągu trzech lat naszych rządów jest większa niż w ciągu ośmiu lat rządów naszych poprzedników. Udaje nam się zwiększać sukcesywnie nakłady na budownictwo społeczne i komunalne. W przyszłorocznym budżecie jest na to ponad 5 mld zł – dodał.

Uściślając, projekt budżetu przewiduje 5,8 mld zł na cele mieszkaniowe, z czego 3,6 mld zł to Fundusz Dopłat (budownictwo społeczne i komunalne), a pozostała część to instrumenty wsparcia rynku mieszkaniowego. W 2026 r. było to odpowiednio 6,7 mld zł i 4,02 mld zł. – Wiemy, że dostęp do mieszkań jest jedną z największych trosk. Rozmawialiśmy również z panem komisarzem Jørgensenem o finansowaniu z tego europejskiego poziomu. Trwają dyskusje na temat nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034. Chcemy, aby mieszkalnictwo miało w tym budżecie odpowiednio wysoką wagę – powiedział Domański.

– Mieszkalnictwo nie jest dzisiaj już tylko traktowane jako instrument polityki społecznej. Politycy rozumieją, że to jest świetne narzędzie wsparcia gospodarczego, zwiększenia mobilności pracowników, narzędzie walki z wyzwaniami demograficznymi. Przygotowujemy najambitniejszą reformę mieszkalnictwa: to kilkanaście ustaw. Naszym dążeniem jest budowa mieszkań dla grupy osób, które są w luce czynszowej: a więc zarabiają trochę za dużo, aby kwalifikować się na mieszkanie komunalne, ale cały czas trochę za mało, by kupić lub wynająć na rynku – powiedział wiceminister Lewandowski. – Mapa pokazuje, że inwestycje w nowe budownictwo i remonty są realizowane na terenie całego kraju, a więc mamy do czynienia z dużym wysiłkiem inwestycyjnym także mniejszych samorządów. Mamy nadzieję, że pokazanie tej mapy wywoła także dyskusje o tym, gdzie kryzys mieszkaniowy występuje i czy władze lokalne na to odpowiadają – dodał.

400 tys. nowych i remontowanych mieszkań do zasobu publicznego w dekadę

W zeszłym roku rząd postawił na rozwój budownictwa społecznego, a nie dopłaty do komercyjnych kredytów. Resort rozwoju pilotuje projekt ustawy o społecznych zasobach mieszkaniowych, który rząd powinien przyjąć w tym kwartale. Ambicją jest wprowadzenie w ciągu dekady do zasobu publicznego 400 tys. lokali nowych i wyremontowanych, w tym 250 tys. mieszkań społecznych.

Między innymi o tych zamierzeniach rozmawialiśmy w ten czwartek podczas panelu „Rynek mieszkaniowy. Czy to już wyprostowana ścieżka?”, z którego relację przedstawimy w przyszłym tygodniu na łamach „Rzeczpospolitej”.