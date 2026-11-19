Jak informuje portal inITALY.it, nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2026 r. Mogą w nim wziąć udział także obywatele Unii Europejskiej.

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Wyremontowane nieruchomości bez czynszu. Udział wymaga zobowiązania

Zasady programu różnią się od głośnych włoskich akcji sprzedaży opuszczonych domów do remontu za symboliczne jedno euro. W ramach „Ripopola Calabria” nieruchomości nie są sprzedawane ani przekazywane na własność – beneficjenci otrzymują je na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia na 10 lat.

Wszystkie lokale zostaną wcześniej odnowione z funduszy regionu, jednak nowi mieszkańcy będą musieli zadbać o wyposażenie i umeblowanie we własnym zakresie. W zamian za darmowy dach nad głową władze oczekują także zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

Kto może ubiegać się o dom w Kalabrii? Warunki dla kandydatów

Inicjatywa jest skierowana do osób, które przynajmniej przez ostatnie trzy lata mieszkały poza granicami Kalabrii. O udział w programie mogą starać się obywatele Włoch, Unii Europejskiej, a także obywatele państw spoza UE spełniający wymogi legalnego pobytu we Włoszech.

Kandydaci zakwalifikowani do programu muszą spełnić następujące wymagania:

oficjalnie przenieść swoje miejsce zamieszkania do przydzielonego domu i utrzymać je przez pełne dziesięć lat,

wykorzystywać nieruchomość jako swoje główne miejsce zamieszkania – obowiązuje całkowity zakaz najmu oraz przeznaczania lokalu na cele turystyczne,

wykazać, że nie korzystali wcześniej ze środków publicznych na zakup domu.

Nie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Komisja przyzna dodatkowe punkty

O przyznaniu nieruchomości nie decyduje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Wszystkie wnioski oceni specjalna komisja, która dla każdego z 50 domów utworzy odrębną listę rankingową.

Poza punktami za spełnienie wymogów formalnych, kandydaci mogą liczyć na dodatkowe punkty. Większe szanse będą miały osoby spełniające określone wymagania rodzinne i zawodowe, osoby z niepełnosprawnością, a także byli mieszkańcy Kalabrii decydujący się na powrót w rodzinne strony.

Gdzie znajdują się domy i do kiedy można składać wnioski?

Nieruchomości są rozlokowane w 26 gminach na terenie wszystkich pięciu prowincji Kalabrii. W prowincji Cosenza na liście uczestniczących miejscowości znalazły się m.in. Alessandria del Carretto, Altilia, Belmonte Calabro, Cerisano, Cellara, Scigliano oraz Torano Castello. Szczegółowe opisy poszczególnych lokali udostępniono na oficjalnym portalu programu ripopola.regione.calabria.it

Osoby zainteresowane osiedleniem się na południu Włoch mają czas na przesłanie dokumentów za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej do 18 grudnia 2026 r. do godz. 17. Przed wysłaniem zgłoszenia organizatorzy zalecają dokładne zapoznanie się z regulaminem naboru oraz szczegółowymi warunkami przypisanymi do wybranej nieruchomości.