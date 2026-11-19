„Chcieli wysłać fale dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję przeciw moskiewskim lotniskom, mając nadzieję, że uniemożliwi to międzynarodowym przewoźnikom wykonywanie lotów do i z rosyjskiej stolicy” – informuje „The Atlantic”.

Plan przedstawiono prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu jeszcze na początku roku, ale został odrzucony, bowiem zagrażał cywilnemu lotnictwu. To mogłoby zostać uznane za złamanie praw wojny. Mimo to od lata narasta liczba zatrzymanych i odwołanych rejsów pasażerskich w Rosji.