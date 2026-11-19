W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Komisja Europejska proponuje kolejną pożyczkę dla Ukrainy

Komisja Europejska zaproponowała nową pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro. Środki mają pomóc Kijowowi w pokryciu luki w przyszłorocznym budżecie, szacowanej na 70 mld euro. Zgodnie z propozycją 25 mld euro Ukraina będzie mogła przeznaczyć na wsparcie wojskowe i obronność, a 20 mld euro na bieżące potrzeby budżetowe.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszej pożyczki w wysokości 90 mld euro, Komisja Europejska zamierza pozyskać pieniądze na rynkach kapitałowych. Spłata ma zostać przejęta przez państwa członkowskie do czasu wypłaty przez Rosję reparacji wojennych dla Ukrainy.

Nie wszystkie państwa UE są jednak przekonane do kolejnej pomocy finansowej dla Kijowa. Wsparcie dla propozycji Brukseli może zapewnić niemiecki rząd. Kanclerz Niemiec zapowiedział, że Niemcy zamierzają uzależnić poparcie dla przyszłego budżetu UE od zapewnienia wsparcia finansowego dla Ukrainy. Stawia to w trudnej sytuacji część państw, które zabiegają o większy unijny budżet, a jednocześnie sprzeciwiają się dalszej pomocy dla Kijowa.

Finansowanie Ukrainy ma również znaczenie dla jej pozycji negocjacyjnej w rozmowach pokojowych. Brak środków w ukraińskim budżecie może ograniczać możliwości Kijowa podczas negocjacji dotyczących przyszłego porozumienia.

Hakerzy coraz większym zagrożeniem dla sektora zdrowia

Cyberataki coraz częściej uderzają w infrastrukturę sektora ochrony zdrowia. Jak pisze „Rzeczpospolita”, ostatnie ataki wymierzone w systemy chłodnicze w Europie dotknęły m.in. francuskiego banku krwi. Eksperci wskazują, że cyberbezpieczeństwo przestaje być wyłącznie kwestią ochrony systemów IT. Stawką może być zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Ataki hakerskie mogą blokować dostęp do dokumentacji medycznej, paraliżować codzienne procesy kliniczne i zakłócać diagnostykę. Zagrożeniem może być również utrudniony dostęp do leków oraz terapii. Szczególnie narażone są szpitale korzystające z przestarzałego oprogramowania lub posiadające znane luki bezpieczeństwa.

Z raportu Grant Thornton wynika, że cyberprzestępcy mogą wykorzystywać takie podatności do uzyskania dostępu nawet do sterowników urządzeń medycznych. Według Claroty Team na jedno bezpieczne urządzenie medyczne przypada sześć urządzeń posiadających podatności.

Eksperci wskazują na potrzebę stosowania niezależnych, fizycznych mechanizmów ochrony oraz odpowiedniego przygotowania personelu. W przypadku infrastruktury medycznej cyberbezpieczeństwo staje się więc elementem bezpośrednio związanym z ciągłością leczenia i bezpieczeństwem pacjentów.

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Szczyt APEC w Chinach. Xi Jinping mówi o AI i handlu

W Shenzhen trwa szczyt APEC. Prezydent Chin Xi Jinping podczas przemówienia otwierającego wydarzenie wezwał do pogłębienia międzynarodowej współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz eliminacji barier handlowych.

Duże znaczenie ma również zaplanowane spotkanie przywódców Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Xi Jinping, Donald Trump i Władimir Putin mają rozmawiać m.in. o ograniczeniu arsenałów nuklearnych, bezpieczeństwie oraz konfliktach na Ukrainie i w Zatoce Perskiej.

Szczyt APEC odbywa się w czasie intensywnych rozmów dotyczących handlu i technologii. W tle pozostają również napięcia związane z dostępem chińskich firm do amerykańskich technologii. Prezes Tencentu Martin Lau przyznał, że nowe ograniczenia Waszyngtonu dotyczące dostępu do zagranicznych centrów danych wykorzystujących amerykańskie chipy utrudnią firmie rozwój kolejnego modelu sztucznej inteligencji.

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GTA 6 debiutuje. Premiera może być rekordem dla rynku gier

Dziś, 19 listopada, odbywa się premiera GTA 6, jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Nowa odsłona serii studia Rockstar Games cieszy się ogromnym zainteresowaniem jeszcze przed debiutem.

Według szacunków Sensor Tower do 15 listopada sprzedano już 16 mln kopii. Niewykluczone, że wynik przedsprzedaży sięgnie 20 mln egzemplarzy, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Cyberpunka 2077 polskiego studia CD Projekt.

Zainteresowanie premierą jest tak duże, że analitycy spodziewają się wpływu gry również na rynek pracy. Według szacunków w Stanach Zjednoczonych nawet 1,5 mln osób może zgłosić urlop lub nieobecność w pracy w związku z premierą. Potencjalne straty amerykańskiej gospodarki z tego tytułu szacowane są na miliardy dolarów.

Sukces GTA 6 może mieć znaczenie także dla polskiego sektora gier. Dobry odbiór nowej części serii Rockstar Games może pomóc w budowaniu pozytywnych nastrojów wokół CD Projektu, który pracuje nad kolejną odsłoną „Wiedźmina”, a także przygotowuje trzeci dodatek do „Wiedźmina 3: Dziki Gon”.

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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.