Organizowany corocznie od 2013 r. przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydarzenie to jest największym projektem Koła i przestrzenią do rozmów o najważniejszych wyzwaniach współczesnej gospodarki. W ramach paneli i debat spotykają się eksperci, przedstawiciele świata nauki, biznesu i instytucji publicznych, by wspólnie przyglądać się aktualnym trendom i ich konsekwencjom.

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Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2026 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w budynku S przy ul. Stefana Batorego 8.

Program wydarzenia:

24 listopada (wtorek):

14:30-15:00 – rejestracja uczestników i przygotowanie sali do debat;

15:00-15:30 – oficjalne rozpoczęcie 1.dnia XIV Kongresu Makroekonomicznego;

15:30-16:30 – Panel 1;

16:30-17:00 – przerwa kawowa;

17:00-18:00 – warsztaty

18:00-18:30 – przerwa kawowa;

18:30-19:30 – Panel 2;

19:30-20:00 – zakończenie 1. dnia Kongresu Makroekonomicznego

25 listopada (środa):

14:30-15:00 – rejestracja uczestników i przygotowanie sali do debat;

15:00-15:30 – oficjalne rozpoczęcie 2. dnia XIV Kongresu Makroekonomicznego;

15:30-16:30 – Panel 3;

16:30-17:00 – przerwa kawowa;

17:00-18:00 – warsztaty;

18:00-18:30 – przerwa kawowa;

18:30-19:30 – Panel 4;

19:30-20:00 – zakończenie Kongresu Makroekonomicznego

Motyw przewodni Kongresu, jakim jest „Technologia, energia i kapitał w globalnej gospodarce”, wyznacza kierunek czterech debat o następującej tematyce:

- Panel 1. Boom technologii AI a ryzyko systemowe – Jak finansowane są inwestycje w AI i infrastrukturę obliczeniową, jaką rolę odgrywają środki publiczne oraz czy skala inwestycji przekłada się na produktywność? Eksperci rozważą też, co ewentualne załamanie bomu oznaczałoby dla Europy i Polski;

- Panel 2. Surowce krytyczne: nowem pole rywalizacji mocarstw – Dyskusja obejmie ograniczenia eksportowe, zależność Europy od Chin oraz wpływ transformacji energetycznej i rozwoju AI na ceny i dostępność surowców;

- Panel 3. Wyścig technologiczny USA i Chin a globalny wzrost – Paneliści przyjrzą się kontroli eksportu, dostępności do półprzewodników, zmianom w łańcuchach dostaw i ryzyku podziału świata na dwa bloki technologiczne;

- Panel 4. Koszty finansowania państw a stabilność finansów publicznych – Rozmowa dotyczyć będzie rosnących rentowności obligacji, przyczyn wzrostu kosztów długu, możliwości wspólnego finansowania unijnego oraz bezpieczeństwa fiskalnego Polski.

Wśród tegorocznych panelistów znaleźli się m.in.:

- dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH – zastępca przewodniczącego Rady Fiskalnej i profesor Instytutu Ekonometrii SGH, specjalizuje się w ekonometrii i polityce fiskalnej;

- dr Piotr Arak – główny ekonomista w VeloBank i adiunkt na WNE UW; wcześniej kierował Polskim Instytutem Ekonomicznym;

- Ignacy Święcicki – kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym; specjalizuje się w gospodarce cyfrowej i polityce technologicznej;

- Marcin Klucznik – ekonomista związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym; specjalizuje się w konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii rozwoju i rynkach finansowych;

- Kasjan Wyligała – ekspert sektora surowcowego, górniczego i energetycznego; wcześniej prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Ich udział zapowiada dyskusje łączące perspektywę ekonomiczną z doświadczeniami analityków, ekspertów i praktyków rynku.

Kongres odbywa się pod patronatem licznych instytucji i mediów, wśród których znalazły się m.in. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Ministerstwo Cyfryzacji, Business Centre Club, „Rzeczpospolita”, Comparic, Polskie Radio RDC, TVP3 Warszawa oraz XYZ. Wydarzenie wspierają także partnerzy: Virtune – szwedzka firma zarządzająca kryptoaktywami oferująca giełdowe produkty inwestycyjne; Minds&Roses – Polska agencja badawcza łącząca analizę danych z wiedzą o rynku; oraz signAlert – dostawca usług compliance i rozwiązań IT do obsługi zgłoszeń sygnalistów.

XIV Kongres Makroekonomiczny to okazja, by spojrzeć na globalną gospodarkę z różnych perspektyw, skonfrontować opinie ekspertów i lepiej zrozumieć procesy, które już dziś wpływają na przyszłość rynków, przedsiębiorstw i państw. Warto być częścią tej dyskusji!

Zapraszamy serdecznie do rejestracji na XIV Kongres Makroekonomiczny klikając w podany link

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl