Jak poinformował GUS, we wrześniu 2026 r. ceny samochodów były o 7,5 proc. niższe niż przed rokiem
Tak dobrego roku dla kupujących samochody nie było w Europie od dawna. Nowe auta mocno tanieją, bo słaby popyt i tania chińska konkurencja zmuszają dealerów do rabatów i wyprzedaży. Z kolei spadki cen w salonach przyciągają część klientów dotychczas zainteresowanych pojazdami na rynku wtórnym, który w konsekwencji także odpowiada obniżkami. Ale taki trend nie będzie trwał wiecznie: w perspektywie przyszłego roku wzrosną koszty produkcji samochodów przez wprowadzenie nowej normy emisyjnej Euro 7. A to może przełożyć się na cały rynek i mocniej opróżniać portfele kupujących.
Na razie okazji nie brakuje. Już w ubiegłym miesiącu internetowa platforma sprzedażowa Superauto.pl wyliczała średni rabat kwotowy w segmencie marek popularnych na 35 tys. zł, a w segmencie marek premium na 87 tys. zł W ciągu trzech kwartałów obecnego roku średnia cena transakcyjna aut premium spadła o 7,6 proc., natomiast w segmencie popularnym, gdzie pojawienie się i dynamiczne umocnienie marek chińskich wywołało efekt domina, ceny stopniały średnio o 4,2 proc. – podaje Superauto.pl.
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Jak poinformował GUS, we wrześniu 2026 r. ceny samochodów były o 7,5 proc. niższe niż przed rokiem. To największa roczna obniżka od niemal 16 lat. W rezultacie końcówka obecnego roku, w porównaniu do lat poprzednich, ma być jednym z najlepszych momentów na zakup auta zarówno przez przedsiębiorców, jak i klientów prywatnych. – Przestrzeń do negocjacji i realna dostępność rabatów są dziś na poziomach, których dawno na polskim rynku nie widzieliśmy – twierdzi Oskar Jedliński, dyrektor działu rozwoju rynku w Superauto.pl.
Rabaty popędzają sprzedaż na największych rynkach europejskich. Jak podaje niemiecki automobilklub ADAC, jego ukryci testerzy badali możliwość uzyskania niższej od oficjalnej ceny na zakup 14 modeli w różnych regionach kraju. Okazało się, że zniżki były prawie wszędzie, choć mocno się różniły. Na Peugeota 3008 można było wynegocjować cenę niższą o 18,4 proc., na elektryczną Skodę Elroq – o 14,1 proc., na Volkswagena Golfa – o 11,8 proc. Z kolei we Francji – według Auto Avantages – największe zniżki oferują brokerzy samochodowi – od 20 proc. do ponad 40 proc.
Nic dziwnego, że przy takich obniżkach, na nowe auto stać obecnie więcej kupujących. A to odbija się na wycenach samochodów używanych. Indeks cenowy Grupy Auto1, cyfrowej platformy przeznaczonej do kupna, sprzedaży i finansowania samochodów używanych, działającej w ponad 30 krajach Europy, zmalał we wrześniu 2026 r. o 2,3 proc. w porównaniu z sierpniem, a w ujęciu r/r jego wartość obniżyła się o 4,9 proc.
– Od maja średnie ceny spadały we wszystkich grupach wiekowych – poinformował Piotr Baranowicz, wiceprezydent na Europę Środkowo-Wschodnią w Grupie Auto1. Natomiast w ubiegłym miesiącu, w porównaniu z październikiem 2025 r., ceny hurtowe samochodów używanych były niższe o 5,0 proc.
W listopadzie widać kontynuację spadkowego trendu. Analizy Biura Maklerskiego Pekao, opublikowane na platformie X, wskazują, że indeks cenowy aut używanych w Europie spadł w listopadzie 2026 r. o 3,4 proc. w ujęciu rocznym oraz o 5 proc. w porównaniu do października 2025 r., a łącznie o 23 proc. od szczytu z lipca 2022 r.
– Tańsze nowe modele spalinowe i hybrydowe przyciągają część klientów rynku wtórnego, więc używane auta muszą tanieć, żeby utrzymać atrakcyjność. Jednocześnie wracają samochody z leasingów zawieranych po odbudowie sprzedaży w 2023 r., zwiększając podaż młodych aut – komentują analitycy Pekao.
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Presję na rynku samochodów używanych, widoczną zwłaszcza w europejskim obrocie hurtowym, potwierdza Vehis. – Wynika ona głównie z rosnącej konkurencji cenowej na rynku samochodów nowych, na którą wpływ ma ekspansja marek chińskich. Z naszych danych wynika, że w ciągu roku średnia cena samochodu używanego spadła o 4 proc., a kwotowo był to spadek o średnio 4,4 tys. zł – mówi Ireneusz Meller, wiceprezes Vehisu. Spadek był szczególnie widoczny w I półroczu 2026 r., a latem nastąpiło częściowe odwrócenie tego trendu, by znowu powrócić do spadku w październiku. Jeśli od stycznia do października ubiegłego roku średnia cena samochodu używanego na platformie Vehis wynosiła 108,7 tys. zł, to w analogicznym okresie tego roku było to 104,3 tys. zł.
Z danych Automarket.pl, internetowej platformy należącej do PKO BP, wynika, że największe obniżki – biorąc pod uwagę rodzaj napędu – dotyczą hybryd plug-in. To obecnie segment najmocniej reagujący na zmiany podaży oraz rosnącą konkurencję na rynku. Potwierdza to Otomoto, gdzie przecena takich pojazdów w październiku w ujęciu rocznym wyniosła 6,2 proc., do czego przyczynia się szybka utrata wartości wczesnych generacji tych modeli na rynku wtórnym oraz wysoka bariera wejścia.
Co innego używane samochody w pełni elektryczne: ich ceny wzrosły średnio o 3,7 proc. r/r wskutek stopniowego wzrostu w strukturze ogłoszeń modeli nowszych technologicznie, o większych bateriach. Do zwyżek przyczyniły się także wysokie ceny paliw spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie i możliwością dalszego rozszerzania się konfliktu.
Drożejąca ropa podniosła także atrakcyjność samochodów benzynowych wyposażonych w instalację LPG. – W dobie ostrożności konsumenckiej nabywcy poszukują najniższych kosztów bieżącej eksploatacji, co wywindowało ceny samochodów z instalacją gazową LPG aż o 10,6 proc. r/r – podaje Otomoto.
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– Większa dostępność samochodów sprawia, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe miesiące pozostaje dalsza stabilizacja cen na rynku i sporo egzemplarzy dostępnych od ręki – uważa Bartosz Toruń, dyrektor Departamentu Remarketingu Automarket.pl. Serwis ten ma w ofercie blisko 50 tys. samochodów używanych, z których ponad 1,5 tys. objętych jest promocją cenową. 59 proc. transakcji na platformie objętych jest finansowaniem.
Dynamika cen samochodów nowych i używanych będzie się jednak znacząco różnić. Otomoto zwraca uwagę, że na rynku aut nowych podaż rośnie dwucyfrowo (o 14,1 proc. r/r w październiku, do 26,6 tys. ogłoszeń), co wymusza presję rabatową w salonach. Z kolei na rynku wtórnym podaż jest wciąż niższa niż przed rokiem (o 1,2 proc. r/r w liczbie ogłoszeń i o 9,1 proc. r/r w średniej dziennej), co w połączeniu ze stabilnym popytem uniemożliwia gwałtowne obniżki cen. Przy tym na rynku wtórnym dla kupujących coraz większe znaczenie może mieć nie tylko cena zakupu, ale również koszt późniejszej eksploatacji auta.
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