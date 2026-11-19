Już co piąty poważny cyberincydent w kraju dotyczy ochrony zdrowia. Ich liczba w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła dziesięciokrotnie. Średni koszt naruszenia danych w globalnym sektorze medycznym jest rzędu kilku milionów dolarów, a w skali całej gospodarki straty liczone są w miliardach.

Liczby jednak mają to do siebie, że nie przemawiają tak mocno jak konkretne przypadki. Wyobraźmy sobie, że bliska nam osoba czeka na ważną operację. Nie można jej przeprowadzić bez aktualnych badań. A tych zrobić nie można, bo hakerzy sparaliżowali działanie serwerów, zaszyfrowali dane i żądają okupu. Nie jest to scenariusz filmu science fiction. Dwa lata temu zmarł pacjent, po tym, jak rosyjskojęzyczna grupa cyberprzestępcza zaatakowała firmę świadczącą usługi laboratoryjne dla brytyjskiego systemu ochrony zdrowia. Rzecznik szpitala potwierdził, że długie oczekiwanie na wynik badania krwi przyczyniło się do zgonu. W Niemczech z powodu cyberataku szpital odesłał kobietę do innej placówki. Tu również czas okazał się kluczowy – pacjentka zmarła w drodze.