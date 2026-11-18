Gdyby popatrzeć na cały konflikt polityczny w spolaryzowanej Polsce jak na grę komputerową z kategorii war games, to Bogdan Święczkowski zawieszony do 30 listopada prezes Trybunału Konstytucyjnego jest w samym jej centrum. Możliwe, że sprawa konfliktu o TK nie jest do końca zrozumiała dla większości Polaków; możliwe, że elektorat prawicy nie rozumie zawisłości kwestii formalnych związanych z przejęciem Trybunału, zarządzeniem o przerwie w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, ale bez wątpienia rozumie wagę symboli i jest podatny na legendy, które wychodzą z Nowogrodzkiej.