Rząd, który chciał powołać Mateusz Morawiecki, miałby przygotować wybory, żeby wreszcie były „przeprowadzone w sposób uczciwy i rzetelny”, naprawić sytuację w TK (oczywiście, jeśli rząd spodoba się prezydentowi, który podpisze nową ustawę) i zatrzymać „spiralę nienawiści i paraliżu państwa”. Tak mówił sam były premier po wtorkowym głosowaniu w Sejmie. Bagatelka.

Po co tak naprawdę Mateusz Morawiecki próbuje powołać rząd techniczny?