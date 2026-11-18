Mateusz Morawiecki
Rząd, który chciał powołać Mateusz Morawiecki, miałby przygotować wybory, żeby wreszcie były „przeprowadzone w sposób uczciwy i rzetelny”, naprawić sytuację w TK (oczywiście, jeśli rząd spodoba się prezydentowi, który podpisze nową ustawę) i zatrzymać „spiralę nienawiści i paraliżu państwa”. Tak mówił sam były premier po wtorkowym głosowaniu w Sejmie. Bagatelka.
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