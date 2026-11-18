Dyrektor placówki wyjaśnia, że zbiórka nie wynika z braku pieniędzy na wyżywienie pacjentów. Jak podkreśla, inicjatywa ma wieloletnią tradycję i stanowi dodatkowe wsparcie.

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Bilans zbiórki. 3 269 kilogramów żywności

Dyrektor szpitala Zbigniew Widomski przedstawił efekty zbiórki. Jak podaje Wirtualna Polska, w ciągu nieco ponad tygodnia magazyny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zapełniły się produktami przekazanymi przez rolników z gmin Izbica i Gorzków oraz mieszkańców powiatu krasnostawskiego i okolic. Dostarczono 1918 kg ziemniaków, 915 kg buraków, 202 kg marchwi, 95 kg kapusty, 59 kg cebuli, 50 kg jabłek i 30 kg pietruszki. Łącznie zebrano 3 269 kilogramów warzyw i owoców, których wartość oszacowano na 4 942 zł i 72 gr.

Polityczna burza w sieci po ogłoszeniu akcji

Ogłoszenie o zbiórce warzyw szybko wykroczyło poza lokalną społeczność i stało się tematem ogólnopolskiej debaty w mediach społecznościowych. Głos zabrali politycy różnych ugrupowań, podkreślając złą kondycję finansową szpitala.

„Dla swoich saloniki VIP, dla Polaków nie ma nawet na... ziemniaki. Szpital w Krasnymstawie organizuje zbiórkę warzyw na posiłki dla pacjentów! To nie żart. To Polska w 2026 r”. – komentował na platformie X były premier Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus.

Sytuację skomentowała także posłanka koalicji rządzącej Anna-Maria Żukowska. "W szpitalu zawaliła dyrekcja. Dopuściła do potwornego zadłużenia szpitala powiatowego, oferując lekarzom bajońskie sumy na kontraktach (rekordzista zarabia 103 tys. zł miesięcznie). Nie zostawiła nawet fragmenciku budżetu na aprowizację" – napisała na platformie X posłanka Nowej Lewicy.

Dyrektor o stanie finansów szpitala i powodach zbiórki

Szpital w Krasnymstawie faktycznie mierzy się ze zobowiązaniami sięgającymi około 29 mln złotych, jednak jak wyjaśnia Zbigniew Widomski w rozmowie z WP, trudna sytuacja wynika m.in. z oczekiwania na 9,5 mln złotych za tzw. nadwykonania z obecnego oraz ubiegłego roku.

Szef placówki kategorycznie zaprzecza jednak, jakoby zbiórka żywności ratowała szpitalny budżet. Podkreśla, że szpital stać na zakup warzyw, a pełne wyżywienie pacjentów jest zapewniane w ramach standardowych, cyklicznych przetargów.

"Podkreślamy, że organizowanie zbiórek płodów rolnych na rzecz Szpitala nie jest nowym przedsięwzięciem ani działaniem wynikającym z obecnej sytuacji finansowej placówki. Jest to inicjatywa z wieloletnią tradycją, organizowana z przerwami od kilkudziesięciu lat, która na stałe wpisała się w lokalną współpracę Szpitala z mieszkańcami i środowiskiem rolniczym" – pisze dyrekcja w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.



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W rozmowie z WP Widomski odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokich zarobków jednego z lekarzy, który w ubiegłym roku otrzymał 1,2 mln złotych brutto. Dyrektor wyjaśnił, że specjalista ten wykonuje skomplikowane operacje neurochirurgiczne, a wartość wypracowanego przez niego kontraktu przekroczyła 10 mln zł, co stanowiło ważne źródło przychodów dla całej placówki.