14 czerwca prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w Waszyngtonie w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 80. urodzinami Donalda Trumpa. W wydarzeniu przed Białym Domem, któremu towarzyszyły pokazy lotnicze i gala, wzięło udział ponad cztery tysiące gości.

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Jeszcze przed wizytą szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadał, że amerykański przywódca otrzyma dwa upominki – jeden oficjalny, a drugi o bardziej osobistym charakterze.

Kancelaria Prezydenta poinformowała później, że Nawrocki przekazał Trumpowi w imieniu narodu polskiego marmurową tablicę, która ma zostać umieszczona na planowanym w Waszyngtonie łuku triumfalnym upamiętniającym 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Nawiązuje ona do postaci Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.

Nie ujawniono jednak, czym był drugi prezent. Teraz okazało się – co ustaliło TVN24+ – że prezydent USA otrzymał bogato zdobiony bursztynem fotel z amerykańskimi symbolami. Według rozmówców stacji informacja o prezencie była strzeżona nawet w Kancelarii Prezydenta. O jego istnieniu część urzędników miała dowiedzieć się dopiero wtedy, gdy zaczęło krążyć zdjęcie mebla.

Kto wykonał bursztynowy fotel dla Donalda Trumpa?

TVN24+ podaje, że autorem fotela jest Lucjan Myrta, ceniony bursztynnik z Sopotu, którego kolekcja należy do największych w Polsce. Artysta został uhonorowany w 2016 r. medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w sierpniu 2026 r. otrzymał z rąk Karola Nawrockiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury.

Historia mebla sięga 2018 r., kiedy Myrta przekazał ówczesnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie dębowy fotel zdobiony bursztynem, przygotowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Znajdowały się na nim wizerunki Belwederu i orła w koronie.

W rozmowie z TVN24+ bursztynnik wyjaśnił, że na zamówienie kancelarii wykonał również drugi, podobny fotel, który miał trafić do Donalda Trumpa jeszcze podczas jego pierwszej kadencji. Ostatecznie do przekazania prezentu wówczas nie doszło. – Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem – powiedział Myrta.

Przed czerwcową wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie kancelaria ponownie skontaktowała się z artystą. – Wiedząc, że kancelaria jest biedna, zgodziłem się za zwrot minimalnych kosztów – przyznał bursztynnik. Nie ujawnił jednak wartości fotela.

TVN24+ skierował pytania dotyczące zakupu również do Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta, ale do czasu publikacji materiału nie otrzymał odpowiedzi.

Marcin Przydacz potwierdza przekazanie prezentu. „Zrobił wrażenie”

Informacje o bursztynowym fotelu potwierdził w rozmowie z TVN24+ Marcin Przydacz. Jak przekazał, upominek spotkał się z pozytywnym przyjęciem. – Dostaliśmy informację zwrotną, że prezent zrobił wrażenie. Jednocześnie pokazuje piękną historię Polski, artyzm rzemieślniczy zwłaszcza w kontekście pochodzenia pana prezydenta z Gdańska – powiedział minister.

Przydacz wyjaśnił, że marmurowa tablica była oficjalnym prezentem, natomiast bursztynowy fotel miał charakter bardziej osobisty. Zapytany, dlaczego informacja o drugim upominku nie została wcześniej ujawniona, stwierdził, że nie pamięta szczegółów i nie zajmuje się bezpośrednio dostarczaniem prezentów. Nie odpowiedział również na późniejsze pytanie o koszt fotela.

Według informatora TVN24+ zbliżonego do kierownictwa MSZ o nietypowym podarunku nie wiedzieli także pracownicy polskiej ambasady w Waszyngtonie, odpowiedzialni za organizację transportu delegacji z lotniska. – Informacja była przed nami trzymana w tajemnicy. Dotarły do nas tylko informacje o jakimś dużym przedmiocie, który był przenoszony. Chodziły pogłoski o tronie ze złota – relacjonował rozmówca stacji.

Dlaczego prezent Nawrockiego dla Trumpa utrzymywano w tajemnicy?

TVN24+ zwrócił się o ocenę sprawy do wieloletniego pracownika Kancelarii Prezydenta zajmującego się protokołem dyplomatycznym. Urzędnik określił fotel jako nieco kiczowaty, ale jednocześnie uznał, że jest to prezent odpowiednio dobrany do obdarowanego. Przyznał też, że nie przypomina sobie sytuacji, w której polski prezydent przekazywałby podobny upominek w tajemnicy.

Inny były wysoki urzędnik kancelarii podkreślił, że informacje o prezentach powinny być jawne, a ich przekazanie odpowiednio udokumentowane. Zaznaczył jednak, że wizyta Nawrockiego nie miała charakteru oficjalnego spotkania międzypaństwowego, lecz była związana z urodzinami Trumpa. Jego zdaniem nawet kosztowny upominek mógłby być uzasadniony, gdyby służył budowaniu relacji z amerykańskim prezydentem.

Rozmówca przypomniał również, że w przeszłości w polskiej kancelarii przyjmowano zasadę, zgodnie z którą prezydent mógł zachować na własność prezenty o charakterze osobistym. W Stanach Zjednoczonych obowiązują jednak inne przepisy. Ustawa dotycząca zagranicznych darowizn i odznaczeń zobowiązuje urzędników, w tym prezydenta, do zgłaszania prezentów otrzymanych od przedstawicieli innych państw. Trafiają one do specjalnego rejestru i podlegają wycenie. Jeśli amerykański przywódca chce zatrzymać taki przedmiot na własność, może go wykupić za ustaloną kwotę.

Na początku listopada TVN24+ skierował do Białego Domu pytania dotyczące sposobu przekazania bursztynowego fotela, jego wartości oraz ewentualnego wpisania do rejestru prezentów. Do czasu publikacji materiału amerykańska administracja nie udzieliła odpowiedzi.