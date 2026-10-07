– Kocham Polaków, prezydent jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem do Teksasu.

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Odpowiedział w ten sposób na pytanie o doniesienia o tym, że miałby jakoby popierać zmianę rządu w Polsce. Nie jest jasne, czy prezydent zrozumiał zadane mu pytanie.

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Tajemnicze rozmowy w Białym Domu. Trump miał wyrażać „zainteresowanie” zmianą premiera w Polsce

Podczas marcowego spotkania w Białym Domu prezydent USA Donald Trump miał przekonywać polskiego wicepremiera i szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy – dowiedział się Onet od ważnego urzędnika rządu. – Szczegóły tej rozmowy zna bardzo wąskie grono ludzi. Powiem tylko tyle, że to nie przypadek, iż przez tyle miesięcy ta historia pozostała w tajemnicy. W niczyim interesie nie jest ujawnienie jej treści. Jest to trudny temat – powiedział portalowi urzędnik.

Do dziś nie ma oficjalnego komunikatu rządu o temacie tej rozmowy, co budzi spekulacje. Tym większe, że europoseł PiS Adam Bielan przedstawiał rozmowę jako sposób na odblokowanie negocjacji dotyczących stałej bazy USA i twierdził, że trwała kilkadziesiąt minut. „Gazeta Wyborcza” poinformowała natomiast, że podczas spotkania Trump zaproponował polskiemu wicepremierowi, by PSL zmieniło koalicję i dołączyło do prawicy. W zamian Kosiniaka-Kamysz miałby uzyskać pełne wsparcie USA.

O tym, że prezydent Trump miał wyrażać „zainteresowanie” zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem donosiła także TV Republika.

Nie byłby to pierwszy sygnał, że Waszyngton widzi Kosiniaka-Kamysza w innym układzie politycznym. Wcześniej – po zwycięstwie Karola Nawrockiego w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich – pojawiały się pogłoski o tym, że Amerykanie mieli naciskać na zastąpienie Donalda Tuska liderem PSL przez zmianę sojuszy PSL i Polski 2050.

Według Kosiniaka-Kamysza, rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła „raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce”, choć odmówił podania szczegółów.