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Sprawczość czy ideały? W 23. odcinku „Rzeczy o idei” Michał Płociński i Estera Flieger, przyglądając się karierze Pauliny Matysiak, rozmawiają o tym, czy w świecie polityki można być samotną wyspą. Była członkini partii Razem poparła złożony przez Mateusza Morawieckiego wniosek o wotum nieufności dla premiera Donalda Tuska i wybór Marka Jurka na szefa rządu technicznego.
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