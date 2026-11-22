„Rzecz o idei”: Paulina Matysiak: fajna lewaczka prawicy, czy zmarnowana szansa Razem?

Czy partia lewicowa w Polsce nie ma szansy na wysokie loty, bo nie ma skrzydeł? W nowym odcinku „Rzeczy o idei” Estera Flieger i Michał Płociński spierają się o polityczne wybory Pauliny Matysiak, szukając odpowiedzi na pytanie, czy w polityce jest miejsce na niezależność.

