„Dziś wczesnym ranem, po ciężkiej chorobie, zmarł mój kochany starszy Brat Grzegorz Lindenberg” – poinformowała na Facebooku Małgorzata Rurawska, siostra dziennikarza. Lindenberg odszedł w wieku 71 lat po długiej walce z chorobą.

Reklama Reklama

„Larry bardzo długo chorował. Cierpiał bardzo. Zachował nadzwyczajny spokój. Nadludzki. Żegnał się ze światem czule, tkliwie. Zadbał o każdy szczegół. Przede wszystkim o ukochane zwierzęta, psy i koty. Czytał prawie do końca swoich dni. Ciekawy świata bezustannie. Umarł otoczony bliskimi ludźmi” – pożegnał dziennikarza Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, były redaktor naczelny miesięcznika "Charaktery" i kieleckiego wydania "Gazety Wyborczej".

Muzyk Zbigniew Hołdys, żegnając Grzegorza Lindenberga przypomniał, że był on jednym z organizatorów sukcesu „Gazety Wyborczej”, autorem jej koncepcji wydawniczej, a po odejściu - współtwórcą „Super Expressu”. „Kiedyś z nim długo rozmawiałem o przyszłości mediów i wyznał, że planował powołanie do życia gazety, która by podawała wyłącznie dobre wiadomości. Przeprowadził gruntowną analizę wraz z poważnymi sondażowniami i zrezygnował. Badania wykazały bowiem, że na taką gazetę nikt nie czeka...” – dodał Hołdys w opublikowanym na Facebooku wpisie.

„Przegadaliśmy setki, tysiące tematów. Kochałem jego wysublimowany intelekt i wnikliwość. Nasze życiowe trajektorie, jak to się dzieje, zbliżały się i oddalały od siebie, ale zawsze biegły równolegle, zawsze blisko – nawet, jeśli daleko” – napisał na Facebooku Tomasz Lipiński.

Współtworzył „Gazetę Wyborczą”, założył „Super Express”

Grzegorz Lindenberg ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1985 r. obronił doktorat. Od 1986 do 1987 pracował naukowo na Harvardzie w Russian Research Center dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Jednocześnie był wykładowcą na Uniwersytecie Bostońskim. Od 1989 zajmował się mediami i Internetem jako menedżer i redaktor.

Po powrocie do Polski został jednym ze współtwórców „Gazety Wyborczej”. Był pierwszym dyrektorem generalnym Agory i funkcję tę pełnił przez dwa lata. W 1991 roku założył „Super Express”, pierwszy polski dziennik o charakterze sensacyjno-rozrywkowym. Do 1994 r. był redaktorem naczelnym gazety. Był także pomysłodawcą i prezesem dwóch istniejących do dziś firm internetowych, SuperMedia (1996) i eCard (2000). W 2018 r. wydał książkę „Ludzkość poprawiona”, która była pierwszą polską publikacją poświęconą sztucznej inteligencji.

„Interesują mnie wyzwania współczesności, potężne procesy, które trudno jest dostrzec i zrozumieć. Do myślenia o świecie potrzebuję danych i faktów, bo tak nauczono mnie na studiach. Piszę i doradzam, żeby moje myślenie przydawało się innym ludziom, firmom i organizacjom” – pisał Lindenberg na swojej stronie internetowej.

W związku z postępującą chorobą Grzegorz Lindenberg wiosną 2026 r. przeniósł się z domu na wsi do Warszawy.