Wojciech Klimas
Wojciech Klimas miał 66 lat
Jak przekazało „Życie Częstochowskie” w środę 11 listopada w Kuźnicy Lechowej po godz. 9 służby otrzymały zgłoszenie. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową głowy. Na miejsce skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, nie udało się go uratować.
Zmarły to Wojciech Klimas, założyciel firmy Klimas Wkręt-met, czołowego polskiego producenta wkrętów i kołków. Jak podaje Wirtualna Polska, prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
- Wstępnie jest ono prowadzone pod kątem doprowadzenia osoby do targnięcia się na swoje życie poprzez namowę lub pomocnictwo – przekazał WP prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Częstochowie.
Śledczy podkreślają, że to standardowe działanie. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich.
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Klimas założył firmę Klimas Wkręt-met razem z żoną Joanną w 1990 r.. Jej zakłady pod Częstochową produkują każdego dnia 30 mln wkrętów, kołków i śrub instalacyjnych. Produkty przedsiębiorstwa trafiają do ponad 70 krajów na całym świecie.
Na początku listopada doszło do zmian w strukturze zarządzania. Prezesem zarządu został Paweł Klimas, syn Wojciecha i Joanny. Wiceprezeską została z kolei ich córka Joanna Klimas.
Wojciech i Joanna Klimasowie weszli z kolei w skład nowo powołanej rady nadzorczej.
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