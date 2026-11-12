Nowa pięciotygodniowa prognoza obejmuje okres do 20 grudnia. Wynika z niej, że przed świętami najwięcej napada na południu i północy kraju. Nie jest jednak jeszcze jasne, czy będą to opady śniegu, deszczu ze śniegiem czy samego deszczu. Na bardziej precyzyjne dane dotyczące okresu świątecznego trzeba jeszcze poczekać.

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Pogoda w drugiej połowie grudnia. Czy będzie biało?

Tuż przed świętami synoptycy prognozują spore opady i niską temperaturę. Są zatem spore szanse, że jeśli spadnie śnieg, może on utrzymać się do Wigilii. Jak wynika z modelu ECMWF IFS zaprezentowanego przez IMGW, w przedświątecznym tygodniu od 14 do 20 grudnia średnia temperatura wyniesie od 0 st. C na wschodzie i południu kraju do maksymalnie 4 st. C na zachodzie. W nocy na ogół temperatura będzie oscylować w granicach 0 st. C, ale na wschodzie Polski i w górach może spadać poniżej zera.

Prawie w całym kraju, z wyjątkiem Warmii i Mazur, prognozowane są opady powyżej normy dla tego okresu. Największe anomalie względem lat 1991-2020 mogą wystąpić na południu, południowym wschodzie i południowym zachodzie Polski oraz nad morzem. W drugiej połowie grudnia opady będą silniejsze niż na początku miesiąca. Szczególnie intensywnych można się spodziewać w górach i nad morzem.

Prawdopodobieństwo sumy opadów powyżej 20 mm Foto: IMGW

Prognoza na cztery miesiące. Jaka będzie pogoda w grudniu?

IMGW podaje również długoterminową prognozę obejmującą cztery miesiące, aż do lutego 2027. Wynika z niej, że grudzień nie będzie w tym roku odbiegał od wieloletniej normy zarówno pod względem temperatur, jak i opadów. Te pierwsze utrzymają w granicach od -3,1 st. C w Zakopanem do 3 st. C w Szczecinie. Z kolei suma opadów wyniesie od 18 mm we Wrocławiu do 54 mm w Zakopanem.

Wpływ El Niño na pogodę w Polsce

Nad Pacyfikiem rozwija się wyjątkowo silne zjawisko El Niño. Jak podaje Fakt, według danych NOAA istnieje ponad 83-procentowe prawdopodobieństwo, że utrzyma się ono na wysokim poziomie do marca 2027 r., stając się jednym z najsilniejszych od połowy XX w. Zjawisko to nie przesądza jednak o przebiegu nadchodzącej zimy i białej Wigilii w Polsce. El Niño najsilniej kształtuje pogodę w obu Amerykach, Australii i Azji, a w Europie miesza się z lokalnymi zjawiskami atmosferycznymi.

O pogodzie w czasie świąt w naszym kraju zadecyduje cyrkulacja atmosferyczna – wpływ mas powietrza z zachodu i południowego zachodu może przynieść dodatnie temperatury oraz deszcz, natomiast napływ chłodu z północy i północnego wschodu da szansę na mróz i śnieg.