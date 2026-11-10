W przeddzień 11 listopada w podcaście „Rzecz w tym” Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz polityczny „Rzeczpospolitej”, mówi o tym, jak Polska przeżywa krakowską tragedię, jak politycy i media wykorzystują społeczne emocje oraz dlaczego tak trudno nam świętować razem.

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Marsz Niepodległości: ta formuła oddala wydarzenie od idei wspólnego świętowania

Organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiadają rekordową frekwencję, ale nie ukrywają, że wydarzenie będzie miało również wyraźny polityczny wymiar. Jak mówi Jacek Nizinkiewicz, ma to być marsz antyrządowy, z hasłami wymierzonymi w gabinet Donalda Tuska. Dziennikarz zwraca uwagę, że taka formuła oddala wydarzenie od idei wspólnego świętowania. – Rozmawiałem z organizatorami Marszu Niepodległości i oni nie ukrywają, że to będzie marsz antyrządowy, że to będzie marsz przeciwko rządowi Donalda Tuska – mówi.

Gość podcastu nie uważa, że marsz powinien zostać odwołany. Ostrzega, że taka decyzja mogłaby jeszcze bardziej zaostrzyć społeczne i polityczne napięcia. Problemem jest raczej to, że 11 listopada nie potrafimy stworzyć jednego, wspólnego wydarzenia, w którym obok siebie mogliby stanąć ludzie o różnych poglądach. – Ja chciałbym, żebyśmy świętowali tak, jak świętują Amerykanie, Irlandczycy wspólnie, razem – podkreśla.

W rozmowie pojawia się także pytanie o zachowanie klasy politycznej po zamachu w Krakowie. Zdaniem Nizinkiewicza chwile jedności po tragediach są w Polsce krótkotrwałe, a politycy szybko wracają do podsycania konfliktu. – Polska klasa polityczna nie zdaje egzaminu. Polska klasa polityczna oddala się od konfliktu tylko przez chwilę, w momencie tragedii, a później jest tak, jak było – ocenia. W jego przekonaniu polaryzacja służy politykom, choć jednocześnie niszczy społeczną więź.

Krakowska tragedia, bohaterstwo policjantów i odpowiedzialność mediów

Jacek Nizinkiewicz przekonuje, że po zamachu nie powinniśmy skupiać się na sprawcy, lecz przede wszystkim na tych, którzy ratowali innych. Wśród bohaterów są dwaj policjanci, którzy powstrzymali napastnika, mimo że dysponowali znacznie słabszą bronią. Dziennikarz przypomina również o lekarzach, funkcjonariuszach i zwykłych ludziach, którzy w chwili zagrożenia ruszyli na pomoc. – I to jest bohater – mówi o policjancie, który zachował zimną krew i przeciwstawił się napastnikowi.

Rozmowa dotyczy także zachowania mediów w czasie tragedii. Nizinkiewicz bardzo ostro ocenia działania Telewizji Republika i Tomasza Sakiewicza, zarzucając im wykorzystywanie dramatycznych wydarzeń do politycznej walki oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Zwraca uwagę, że po zamachu w sieci i w mediach pojawiały się również materiały dezinformacyjne.

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Gość „Rzecz w tym” apeluje o wyciągnięcie konsekwencji z tego, co wydarzyło się po tragedii, i o większą odpowiedzialność za słowo. Nie chodzi tylko o polityków, ale także o dziennikarzy i redakcje, które powinny szczególnie uważać, by nie pogłębiać podziałów i nie wzmacniać dezinformacji. A przed Świętem Niepodległości najważniejsze powinno być jedno: żeby ten dzień nie stał się kolejną okazją do konfrontacji. – Potrzebna jest refleksja, a nie gorące hasła i kolejne podziały – podsumowuje Jacek Nizinkiewicz.

Zachęcamy do obejrzenia poprzednich odcinków podcastu „Rzecz w tym”: